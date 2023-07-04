Sức hút của Tiêu Chiến 'Ngọc cốt dao', mỹ nam phim cổ trang bao năm vẫn hot rần rần

Tiêu Chiến sinh năm 1991, là diễn viên và ca sĩ được đánh giá cao về diện mạo cũng như thực lực. Từ năm 8 tuổi, Tiêu Chiến đã được học vẽ và đàn violin. Trước khi bắt đầu bước chân vào làng giải trí , Tiêu Chiến theo học Học viện Thiết kế – Nghệ thuật thuộc Đại học Công thương Trùng Khánh. Sau khi tốt nghiệp, anh đã đầu quân cho một công ty thiết kế. Thế nhưng, chàng mỹ nam sinh năm 1991 đã có bước ngoặt dấn thân vào con đường nghệ thuật khi tham gia chương trình thực tế X-Fire năm 2015 và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc XNINE.

Năm 2016, Tiêu Chiến tham gia diễn xuất với vai diễn đầu tiên là nam chính Phương Thiên Trạch trong bộ phim truyền hình "Siêu tinh tinh học viện "và vai khách mời trong bộ phim tình cảm lãng mạn "Tình yêu vượt thời gian 2". Với gương mặt đẹp, thư sinh cùng khả năng diễn xuất nổi trội, Tiêu Chiến được nhiều nhà làm phim mời gọi tham gia vào nhiều vai diễn thuộc thể loại phim cổ trang như "Trần tình lệnh“, “Đấu phá thương khung“, “Lang điện hạ“, “Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta“, “Khánh dư niên, “Tru tiên“, “Đấu la đại lục“. Thành công trong hàng loạt vai diễn phim cổ trang đã giúp Tiêu Chiến bước tiến vào hàng ngũ đỉnh lưu lượng của Cbiz, nam diễn viên cũng được ưu ái gọi với danh xưng "mỹ nam phim cổ trang".

Tạo hình đậm chất mỹ nam cổ trang của Tiêu Chiến trong “Ngọc cốt dao”

Mới đây, Tiêu Chiến tiếp tục trở lại gây bão mạng xã hội với dòng phim cổ trang tiên hiệp “Ngọc cốt dao” vừa lên sóng hôm 2/7. “Ngọc cốt dao” là dự án phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của anh cùng nữ diễn viên Nhậm Mẫn. Chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 2/7), bộ phim nhanh chóng đạt thành tích khủng, phá đảo hơn 26.000 điểm nhiệt độ cho nền tảng Tencent và tiếp tục tăng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, phim cũng đạt 9,9 điểm với hơn 31.000 người đánh giá trên nền tảng này chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi lên sóng, từ khóa “Ngọc cốt dao hôm nay phát sóng” cũng ngay lập tức leo lên đứng đầu danh sách hot search.

Ngay từ những ngày đầu có thông tin về bộ phim, khán giả và người hâm mộ luôn háo hức mong chờ sự bứt phá mới đến từ Tiêu Chiến. Chàng mỹ nam trẻ đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi xuất hiện với một ngoại hình ấn tượng cùng diễn xuất đa chiều trong những tập đầu tiên.

Hình ảnh của Tiêu Chiến trong "Ngọc cốt dao"

Bộ phim "Ngọc cốt dao" được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết "Chu Nhan" của nhà văn Thương Nguyệt. Phim xoay quanh cuộc đời Thời Ảnh (diễn viên Tiêu Chiến) - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng và Chu Nhan (diễn viên Nhậm Mẫn) - quận chúa Xích tộc thông minh, tính tình phóng khoáng. Cả hai nên duyên định mệnh nhờ ơn một đóa hoa, rồi lại tình cờ trở thành thầy trò bầu bạn ba năm.

Dù chỉ vừa mới công chiếu được 6 tập đầu tiên, nhưng với thành tích đạt được này cũng là dấu hiệu minh chứng bộ phim có sức hút với khán giả. Hiện khán giả vẫn đang mong chờ loạt hình ảnh cũng như diễn xuất mới của Tiêu Chiến qua bộ phim cổ trang tiên hiệp lần này.