Điểm giống nhau không ngờ giữa Ngọc Cốt Dao và Trần Tình Lệnh

Sao quốc tế 03/07/2023 19:01

Vừa qua, dự án Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã nhảy dù phát sóng sau ‘kiếp nạn đắp chiếu’. Mới đây, mạng xã hội phát hiện những điểm giống nhau không ngờ giữa Ngọc Cốt Dao và Trần Tình Lệnh.

Vừa qua, dự án Ngọc Cốt Dao do Tiêu ChiếnNhậm Mẫn đóng chính đã nhảy dù phát sóng sau ‘kiếp nạn đắp chiếu’. Không ngoài dự đoán của khán giả, ngay sau khi phát sóng, từ khóa “Ngọc Cốt Dao hôm nay phát sóng” đã nhanh chóng đứng đầu trên các trang tìm kiếm.

Điểm giống nhau không ngờ giữa Ngọc Cốt Dao và Trần Tình Lệnh - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên bài viết của một blogger tinh mắt soi ra được có rất nhiều bối cảnh của Ngọc Cốt Dao khá giống với Trần Tình Lệnh (Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác đóng chính).

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Được biết, Trần Tình Lệnh là dự án của màn ảnh Hoa ngữ và cũng nhờ thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thăng hạng vượt bậc. Chính vì thế, không ít fan hâm mộ bồi hồi nhớ về cảnh xưa qua Ngọc Cốt Dao. Thậm chí, họ còn cho rằng có thể Ngọc Cốt Dao sẽ lấy được ‘vía’ đại bạo của Trần Tình Lệnh.

Điểm giống nhau không ngờ giữa Ngọc Cốt Dao và Trần Tình Lệnh - Ảnh 7

Theo đó, Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính chỉ mới lên sóng 4 tập đầu tiên đã phá 27.000 điểm nhiệt độ trên Tencent. Phim cũng đạt 9,9 điểm với hơn 31.000 người đánh giá trên nền tảng này chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi lên sóng, cho thấy sức hút của tác phẩm. Số đông khán giả nhận xét, từ cốt truyện lôi cuốn cho đến màu phim, kĩ xảo, góc quay, bối cảnh của phim đều đẹp mắt, hài lòng người xem.

Điểm giống nhau không ngờ giữa Ngọc Cốt Dao và Trần Tình Lệnh - Ảnh 8

Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Nội dung xoay quanh thái tử cao ngạo lạnh lùng Thời Ảnh (Tiêu Chiến) của vương triều Không Tang và quận chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Câu chuyện bắt đầu khi Chu Nhan - quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang đào hôn, cùng khúc mắc tinh cảm giữa nàng và sư phụ mình là Thời Ảnh thuộc Đại Thần cung trên đỉnh Nghi Sơn. Vận mệnh vương triều Không Tang cũng vì vậy mà thay đổi.

Điểm giống nhau không ngờ giữa Ngọc Cốt Dao và Trần Tình Lệnh - Ảnh 9

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên mềm mỏng, phá lệ. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh. Cuối cùng trở thành mối tinh khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao tại thượng ấy.

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