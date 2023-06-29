Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào kỷ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, sự thật thế nào?

Sao quốc tế 29/06/2023 11:03

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước đoạn video Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào dịp kỉ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh.

Trần Tình Lệnh được xem là một trong những bộ phim thành công nhất năm 2019. Hai nhân vật chính trong phim là Vương Nhất BácTiêu Chiến sau một đêm từ một thần tượng bình thường đã trở thành đỉnh lưu hàng đầu của làng giải trí.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào kỷ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, sự thật thế nào? - Ảnh 1

Mới đây, vào dịp kỉ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước đoạn video hẹn hò ăn lẩu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ngay lập tức, đoạn video này đã lên top tìm kiếm trên mạng xã hội. Được biết, thời gian quan cả hai vướng tin đồn mâu thuẫn, cả hai thường không xuất hiện chung sự kiện và tham gia các phim cùng nhau. Chính vì điều này đã đập tan tin đồn trên.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào kỷ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, sự thật thế nào? - Ảnh 2

Tuy nhiên, nhiều netizen đã phát hiện đây thực tế chỉ là video cũ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi ăn lẩu thời điểm còn đóng chung Trần Tình Lệnh. Khán giả cho rằng việc đưa cặp đôi lưu lượng lên hot search nhằm mục đích “đỡ đạn” cho các tin tức tiêu cực thời gian qua.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào kỷ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, sự thật thế nào? - Ảnh 3

Từ sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tách ra hoạt động riêng và có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp. Nếu Vương Nhất Bác lại đang khá thành công với phim điện ảnh thì Tiêu Chiến lại có thế mạnh ở mảng phim truyền hình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào kỷ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, sự thật thế nào? - Ảnh 4

Vào đầu năm nay, Vương Nhất Bác gây chú ý khi đóng phim điện ảnh Vô Danh cùng hai diễn viên kì cựu là Lương Triều Vỹ và Châu Tấn. Đặc biệt, sự hợp tác cùng ‘Đại hoa đán’ Châu Tấn được xem là vinh dự lớn của diễn viên trẻ như Vương Nhất Bác. Bên cạnh đó, loạt phim điện ảnh được ra rạp của anh chàng cũng thu về doanh thu khủng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào kỷ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, sự thật thế nào? - Ảnh 5

Ngoài phim ảnh, Vương Nhất Bác còn khá thành công ở lĩnh vực âm nhạc. Theo The Paper đưa tin, nam nghệ sĩ Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý Nhạc Hoa. Anh được xem "gà đẻ trứng vàng" trong showbiz Trung Quốc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào kỷ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, sự thật thế nào? - Ảnh 6

Sau thành công nay, tên tuổi Tiêu Chiến ‘lên như diều gặp gió’. Anh chàng có hàng triệu fan hâm mộ trên mạng xã hội. Nam đỉnh lưu liên tục đứng top đầu bảng về độ nổi tiếng, giá trị thương hiệu. Đặc biệt, dự án Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Tiêu Chiến đóng cùng Dương Tử đã thu về nhiều giải thưởng lớn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào kỷ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, sự thật thế nào? - Ảnh 7

Gần đây, dự án chính kịch Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến đóng chính được đánh giá cao. Ngay từ khi bộ phim lên sóng đến khi kết thúc, Tiêu Chiến đã được khen ngợi có diễn xuất linh hoạt, chân thật, tạo cảm giác gần gũi hơn với công chúng. Đài từ của Tiêu Chiến trong phim cũng được đánh giá cao với việc thoại nhuần nhuyễn, tự nhiên bằng tiếng Bắc Kinh – phương ngữ hoàn toàn khác với nơi xuất thân của anh là Trùng Khánh.

 

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