Lý do Tiêu Chiến được 'chọn mặt gửi vàng' vào vai nam chính của Vùng Biển Trong Mơ Ấy

Dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã chính thức đã kết thúc và những thành tích của phim đã mang đến cho Tiêu Chiến , Lý Thấm bước tiến rộng mở. Sau nhiều năm lăn lộn với dòng phim thị trường, thanh xuân, thần tượng, cặp đôi đã có những bước chuyển mình sang dòng phim chính kịch và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Mới đây, nhà sản xuất phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã tiết lộ lý do chọn Tiêu Chiến vào vai Tiêu Xuân Sinh. Theo đó, ông cho biết mình đã ấn tượng Tiêu Chiến để lại cho người khác là nụ cười tỏa nắng, tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ kiên cường rất phù hợp với Tiêu Xuân Sinh có xuất thân trong một gia đình quân nhân với tính cách nhiệt huyết, tràn đầy sức sống, lương thiện.

Bên cạnh đó, ông cho biết Tiêu Chiến và Tiêu Xuân Sinh đều là những người luôn dựa vào nổ lực của bản thân để đạt được điều mình muốn. Bên cạnh đó, họ luôn kiên định với thứ mà họ luôn gắn bó dù cho có nhiều cám dỗ vây quanh.

Ngoài ra, kỹ năng ẩn giấu của Tiêu Xuân Sinh là giúp Diệp Quốc Hoa vẽ tranh tìm người. Trùng hợp, Tiêu Chiến cũng học chuyên ngành về hội họa. Theo đó, anh chàng đã học qua các chương trình mỹ thuật tại trường đại học và làm việc như một nhà thiết kế sau khi tốt nghiệp, kỹ năng hội hoạ thành thạo càng khiến nam thần trở thành ứng cử viên hoàn hảo để đóng vai Tiêu Xuân Sinh.

Ngay từ khi bộ phim lên sóng đến khi kết thúc, Tiêu Chiến đã được khen ngợi có diễn xuất linh hoạt. Vai Xuân Sinh của Tiêu Chiến được nam diễn viên diễn chân thật, tạo cảm giác gần gũi hơn với công chúng. Anh chàng cũng linh hoạt sáng tạo bổ sung thêm nhiều chi tiết ngoài kịch bản để tăng tính thuyết phục cho câu truyện.

Không những thể hiện một cách tự nhiên mỗi nhân vật đơn lẻ, sự chuyển đổi giữa các vai diễn của Tiêu Chiến cũng rất linh hoạt, nhạy bén. CCTV6 cho rằng anh có tiềm năng trở thành “tính cách diễn viên” (diễn viên có sở trường vận dụng kỹ năng biểu diễn để tạo nên các nhân vật với nhiều loại tính cách khác nhau).

Đài từ của Tiêu Chiến trong phim cũng được đánh giá cao với việc thoại nhuần nhuyễn, tự nhiên bằng tiếng Bắc Kinh – phương ngữ hoàn toàn khác với nơi xuất thân của anh là Trùng Khánh.