Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn phát 'tín hiệu' lên sóng sau thời gian dài lận đận bị 'đắp chiếu'

Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính là tác phẩm lận đận nhất Hoa ngữ khi liên tục bị dời lịch chiếu vì khâu kiểm duyệt phim ảnh gắt gao. Từng có thời điểm, khán giả không còn kì vọng bộ phim được lên sóng do phim đã đóng máy từ 2 năm qua.

Gần đây, Ngọc Cốt Dao đã thành công lấy được giấy phép phát sóng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 2/7 tới. Nếu thông tin này được xác nhận chính thức thì tác phẩm này được xem là "con át chủ bài" của Tiêu Chiến khi đây là lần anh trở lại với phim cổ trang sau thời gian vắng bóng.

Hơn nữa, bộ phim có cốt truyện, tạo hình nhân vật đẹp, chính vì thế phim đã đạt 5 triệu lượt đăng kí xem trước. Đây là con số khủng mà không phải tác phẩm nào cũng đạt được.

Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Nội dung xoay quanh thái tử cao ngạo lạnh lùng Thời Ảnh (Tiêu Chiến) của vương triều Không Tang và quận chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Câu chuyện bắt đầu khi Chu Nhan - quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang đào hôn, cùng khúc mắc tinh cảm giữa nàng và sư phụ mình là Thời Ảnh thuộc Đại Thần cung trên đỉnh Nghi Sơn. Vận mệnh vương triều Không Tang cũng vì vậy mà thay đổi.

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên mềm mỏng, phá lệ. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh. Cuối cùng trở thành mối tinh khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao tại thượng ấy.