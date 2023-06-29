Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay

Sao quốc tế 29/06/2023 14:01

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước loạt ảnh của Tiêu Chiến trong tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay để chuẩn bị tham dự một sự kiện.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước loạt ảnh của Tiêu Chiến xuất hiện tại sân bay đến Hong Kong để tham dự Đêm hội Vịnh Lớn 2023. Đáng chú ý, anh chàng xuất hiện với mái tóc dài được cột 1 chùm đuôi gà. Nhiều khán giả không khỏi thích thú và dành hết lời khen ngợi vì sự năng động, trẻ trung của anh chàng.

Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh 1Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh 2Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh 3Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh 4Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh 5Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh 6Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh 7

Được biết, thời gian gần đây, Tiêu Chiến đang để tóc dài để phục vụ cho dự án điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả. Được biết, trong dự án này, nam thần được cho là sẽ sử dụng tóc thật cho tạo hình nhân vật của phim.

Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh 8

Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi dành cho Tiêu Chiến vì sự kính nghiệp của anh chàng. Ngay từ khi có thông tin Tiêu Chiến xác nhận tham gia bộ phim đã nhanh chóng thu hút nhiệt quan tâm của khán giả và đứng đầu lượt tìm kiếm về thông tin này.

Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh 9

Đoàn phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả cũng đã đăng tải poster đầu tiên, kèm theo các thông tin sơ lược về dự án. Đây là phim điện ảnh được thực hiện dựa trên nguyên tác của nhà văn Kim Dung, do đạo diễn Từ Khắc cầm trịch. Dàn cast của bộ phim bao gồm Tiêu Chiến (vai Quách Tĩnh) và mỹ nhân kém 9 tuổi - Trang Đạt Phi (vai Hoàng Dung).

Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh 10

Dự án này được nhiều khán giả kỳ vọng giúp cho Tiêu Chiến có bước chuyển mình mạnh mẽ ở mảng điện ảnh. Ở mảng truyền hình, thời gian gần đâu, dự án chính kịch Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến đóng chính đã đạt nhiều thành tích khả quan khi lên sóng. Đặc biệt, diễn xuất của anh chàng trong vai Tiêu Xuân Sinh nhận về nhiều lượt khen ngợi.

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Mới đây, nhà sản xuất phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã tiết lộ lý do chọn Tiêu Chiến vào vai Tiêu Xuân Sinh, thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả.

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