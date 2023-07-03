'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vừa lên sóng đã tạo nhiệt 'nhanh như vũ bão', dù nữ chính có bị chê

Sao quốc tế 03/07/2023 16:05

Phim “Ngọc cốt dao” của Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn vừa công chiếu đã đạt thành tích khủng. Tuy nhiên, ngoại hình kém sắc của nữ chính vẫn nhận nhiều phản ứng trái chiều.

Phim cổ trang tiên hiệp “Ngọc cốt dao” do Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn thủ vai chính đã chính thức phát sóng vào tối ngày 2/7 (giờ địa phương) trên WeTV. Bộ phim có tổng cộng 40 tập, thời lượng 45 phút/tập và sẽ chiếu liên tiếp tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày 2 tập, ngày đầu tiên chiếu 4 tập.

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vừa lên sóng đã tạo nhiệt 'nhanh như vũ bão', dù nữ chính có bị chê - Ảnh 1
Phim “Ngọc cốt dao” của Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn vừa công chiếu tối 2/7 đã đạt thành tích khủng

Chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 2/7), bộ phim nhanh chóng đạt thành tích khủng, phá đảo hơn 26.000 điểm nhiệt độ cho nền tảng Tencent và tiếp tục tăng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, phim cũng đạt 9,9 điểm với hơn 31.000 người đánh giá trên nền tảng này chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi lên sóng, từ khóa “Ngọc cốt dao hôm nay phát sóng” cũng ngay lập tức leo lên đứng đầu danh sách hot search. 

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vừa lên sóng đã tạo nhiệt 'nhanh như vũ bão', dù nữ chính có bị chê - Ảnh 2

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vừa lên sóng đã tạo nhiệt 'nhanh như vũ bão', dù nữ chính có bị chê - Ảnh 3
Diễn xuất nhập tâm và tạo hình của Tiêu Chiến trong những tập đầu tiên nhận được nhiều lời khen ngợi

Ngay từ những ngày đầu có thông tin về bộ phim, khán giả và người hâm mộ luôn háo hức mong chờ sự bứt phá mới đến từ Tiêu Chiến. Chàng mỹ nam trẻ đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi xuất hiện với một ngoại hình ấn tượng cùng diễn xuất đa chiều trong những tập đầu tiên. 

Tuy nhiên, về phần nữ chính do Nhậm Mẫn thủ vai, ngoại hình hơi kém sắc cùng biểu cảm có phần "làm lố" của nữ diễn viên khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, diễn xuất trong bộ phim mới này của Nhậm Mẫn cũng được nhiều khán giả khen ngợi, nữ diễn viên khá linh động và tự tin trong vai diễn. 

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vừa lên sóng đã tạo nhiệt 'nhanh như vũ bão', dù nữ chính có bị chê - Ảnh 4

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vừa lên sóng đã tạo nhiệt 'nhanh như vũ bão', dù nữ chính có bị chê - Ảnh 5
Nhậm Mẫn bị chê ngoại hình kém sắc, có phần hơi tròn trịa khi diện đồ cổ trang và có nhiều biểu cảm "hơi lố" trong phim 

"Ngọc cốt dao" được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết "Chu Nhan" của nhà văn Thương Nguyệt. Bộ phim kể về Thời Ảnh (diễn viên Tiêu Chiến) - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng và Chu Nhan (diễn viên Nhậm Mẫn) - quận chúa Xích tộc nhiệt tình trượng nghĩa. Cả hai nên duyên định mệnh nhờ ơn một đóa hoa, rồi lại tình cờ trở thành thầy trò bầu bạn ba năm.

 

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vừa lên sóng đã tạo nhiệt 'nhanh như vũ bão', dù nữ chính có bị chê - Ảnh 6

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vừa lên sóng đã tạo nhiệt 'nhanh như vũ bão', dù nữ chính có bị chê - Ảnh 7
Chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 2/7), bộ phim nhanh chóng đạt thành tích khủng, phá đảo hơn 26.000 điểm nhiệt độ cho nền tảng Tencent, từ khóa “Ngọc cốt dao hôm nay phát sóng” cũng ngay lập tức leo lên đứng đầu danh sách hot search

Hiện tại, dù chỉ vừa mới công chiếu được 4 tập đầu tiên, nhưng với thành tích đạt được này cũng là dấu hiệu minh chứng bộ phim có sức hút với khán giả. Nhiều người hâm mộ hiện đang đặt kỳ vọng cao hơn là bộ phim sẽ tạo nên một "sản phẩm nhiệt" bùng nổ trong giữa mùa hè này. 

 

 

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