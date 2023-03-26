Nguyên nhân Tiêu Chiến dám đặt cược danh tiếng của mình với 'Ngọc cốt dao' dù chưa định ngày phát sóng

Sao quốc tế 26/03/2023 10:55

Cho đến hiện tại "Ngọc cốt dao" có sự tham gia của Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn khi chưa thể phát sóng dù tác phẩm này lập nhiều thành tích.

"Ngọc cốt dao" có sự tham gia của Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn dù đóng máy khá lâu nhưng những thông tin về phim vẫn được khán giả quan tâm. Phim là dự án của Tencent được đầu tư khủng, quy tụ dàn diễn viên đình đám.  Trong đó, sự góp mặt của đỉnh lưu Tiêu Chiến và hai tiểu hoa Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên là bảo chứng cho sức hút cực lớn của bộ phim.

Dù chưa công chiếu nhưng Ngọc Cốt Dao đã sở hữu cho riêng mình những con số quá ấn tượng. Bộ phim trở thành một trong những dự án có số lượt đặt xem trước cao nhất khi vượt mốc 4.5 triệu cho đến hiện tại.

Ngoài ra, chỉ số Datawin của hai nhân vật Thời Ảnh và Chu Nhan trong phim liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng, vượt mặt những bộ phim đang chiếu. Trailer của phim cũng nhanh chóng đạt hàng trăm triệu view dù chưa lên sóng. Chính vì thế, nếu "Ngọc cốt dao" có cơ hội trở mình, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể củng cố vị thế của mình.

 Nguyên nhân Tiêu Chiến dám đặt cược danh tiếng của mình với 'Ngọc cốt dao' dù chưa định ngày phát sóng - Ảnh 1

Trước đó, khi dự án phim điện ảnh "Thần thoại 2" của Thành Long sản xuất vốn đã định mời Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi làm nam nữ chính. Song, nguồn tin trên lại tiết lộ rằng cả Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi đều từ chối tham gia vào dự án điện ảnh của Thành Long.

Quyết định này của tài tử trẻ gây nhiều tranh luận. Một số khán giả cho rằng anh bỏ lỡ một cơ hội tốt khi mà bộ phim của Thành Long chắc chắn sẽ gây chú ý bởi phần 1 khá thành công. Thêm nữa, việc từ chối một đàn anh tên tuổi trong nghề không phải là quyết định tốt với một người trẻ như Tiêu Chiến. Tuy nhiên, một số khác cho rằng Tiêu Chiến có thể có những dự định riêng hoặc anh thấy bản thân chưa thể đảm nhận tốt vai diễn được mời mới từ chối.

Một lý do quan trọng hơn là hiện tại, Tiêu Chiến đang đặt cược, dồn sức cho "Ngọc cốt dao". Chính vì thế, anh chưa vội vàng với những dự án nặng ký khác.

Nguyên nhân Tiêu Chiến dám đặt cược danh tiếng của mình với 'Ngọc cốt dao' dù chưa định ngày phát sóng - Ảnh 2

Ngọc Cốt Dao là bộ phim được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (do Tiêu Chiến đóng) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (do Nhậm Mẫn đóng). Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy.

"Ngọc Cốt Dao" không chỉ viết về tình yêu, mà quan trọng hơn cả đây là câu chuyện về tín ngưỡng, niềm tin và sự nghiệp bảo vệ vận mệnh bách tính muôn dân của vương quốc mình.

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