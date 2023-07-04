Điểm danh những vai phụ "nhiệt" không kém Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn trong phim "Ngọc cốt dao"

Sau đó, cứ 30 phút, phim tăng thêm 1.000 điểm nhiệt, và nhanh chóng phá mốc 27.000 điểm nhiệt chỉ sau 5 tiếng phát sóng, trở thành bộ phim phá mốc nhiệt 27.000 nhanh nhất trên Tencent trong năm 2023.

Phim “Ngọc cốt dao” chính thức lên sóng tối 1/7 và liên tiếp ghi nhận hàng loạt kỉ lục như phá mức nhiệt 21.000 sau 65 phút lên sóng, tăng lên mức nhiệt 23.000 sau 1,5 tiếng.

Trên hot search (xu hướng tìm kiếm), hàng loạt từ khóa về phim như “Ngọc cốt dao” lên sóng, đánh giá về “Ngọc cốt dao” ngày đầu chiếu, nữ chính của “Ngọc cốt dao”, diễn xuất của Nhậm Mẫn trong “Ngọc cốt dao”... liên tiếp leo top. Trong đó, có 10 hot search đạt vị trí đầu tiên.

Ngoài ra, phim phá mức nhiệt 9.800 điểm trên Maoyan. Trên Datawin, phim đứng top 3 với chỉ số thịnh vượng/thảo luận 1.834, đồng thời đứng top 3 trên Vlinkage với 83.18 điểm. Chỉ số nhân vật Thời Ảnh của Tiêu Chiến đứng top 1 với 9.24 điểm.

Bên cạnh hai diễn viên chính được khán giả mong đợi thì dàn diễn phụ cũng là những gương mặt 'hot' không kém.

Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên được khen ngợi về tạo hình

Bên cạnh Tiêu Chiến, hai diễn viên phụ ấn tượng nhất trong Ngọc Cốt Dao chính là Vương Sở Nhiên. Khoảng thời gian trước, Vương Sở Nhiên gây chú ý với bộ phim Nghe Nói Em Thích Tôi, không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà diễn xuất của cô ấy cũng được đánh giá cao. Dù mới chỉ thấy vài hình ảnh của sao nữ sinh năm 1999 này mà dường như khán giả đã bị thu hút.

Lư Dục Hiểu

Vẻ ngoài của Lư Dục Hiểu được đánh giá phù hợp với hình tượng Quận chúa Bạch Tuyết Oanh

Sở hữu nhan sắc trong trẻo, thánh thiện, vẻ ngoài của Lư Dục Hiểu được đánh giá phù hợp với hình tượng nữ tính, dịu dàng, pha chút e thẹn của Quận chúa Bạch Tuyết Oanh. Diễn xuất tự nhiên của “nữ thần thanh xuân thế hệ mới” cũng là điểm cộng.

Vương Tử Kỳ

Vương Tử Kỳ nhận được nhiều sự kì vọng khi đây là tác phẩm mới nhất của anh

Đảm nhận vai Thanh Cương, Vương Tử Kỳ nhận được nhiều sự kì vọng khi đây là tác phẩm mới nhất của anh sau thành công của phim lãng mạn “Tình yêu anh dành cho em” (đóng cùng Vương Ngọc Văn).

Nữ chính Nhậm Mẫn lại khiến khán giả cảm thấy khá lấn cấn

Tuy nhiên, nữ chính Nhậm Mẫn lại khiến khán giả cảm thấy khá lấn cấn. Ngay từ khi xác nhận đóng Ngọc Cốt Dao, Nhậm Mẫn đã nhận phải nhiều bình luận tiêu cực vì ngoại hình không quá nổi bật. Hơn nữa, diễn xuất của nữ diễn viên 9x này thông qua đoạn trailer cũng làm cho khán giả thất vọng vì không tốt như mong đợi, chemistry với Tiêu Chiến lại hơi gượng gạo.

Nhiều netizen nhận xét, Nhậm Mẫn thật sự khá mờ nhạt khi đóng tiên hiệp, hơn nữa sự góp mặt của một nữ phụ xinh đẹp như Vương Sở Nhiên chỉ e sẽ khiến cho cô ấy bị chiếm mất spotlight.