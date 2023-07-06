Tiêu Chiến bất ngờ lộ ảnh cận cảnh điểm nhạy cảm, fan cũng phải ngượng ngùng thay

Thời gian gần đây, Tiêu Chiến tiếp tục trở lại gây bão mạng xã hội với thể loại phim cổ trang “ Ngọc cốt dao ” vừa lên sóng hôm 2/7. Sau thời gian dài chờ đợi, khán giả rất mãn nhãn trước sự bứt phá mới của Tiêu Chiến trong bộ phim cổ trang tiên hiệp này. Tiêu Chiến đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi xuất hiện với một ngoại hình ấn tượng cùng diễn xuất đa chiều trong những tập đầu tiên. Theo đó, bên cạnh những vấn đề liên quan đến phim “Ngọc cốt dao”, những chủ đề ngoài lề về Tiêu Chiến cũng được khán giả hết sức quan tâm.

Mới đây, bức ảnh Tiêu Chiến mặc trang phục cổ trang mỏng manh, để lộ phần cơ ngực săn chắc lấp ló dưới lớp vải, nhanh chóng lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ Tiêu Chiến cho rằng, có thể nam diễn viên đã phải dành nhiều thời gian và công sức tập thể dục, rèn luyện cơ thể để có thể vào vai nam chính Thời Ảnh thật hoàn hảo nhất. Được biết, khi bế Nhậm Mẫn (nặng 45kg), Tiêu Chiến không gặp nhiều khó khăn, anh bế nữ chính trong lòng rất lãng mạn, ngọt ngào.

Trong "Ngọc cốt dao", Tiêu Chiến vào vai Thời Ảnh - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng

Chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 2/7), bộ phim nhanh chóng đạt thành tích khủng, phá đảo hơn 26.000 điểm nhiệt độ cho nền tảng Tencent và tiếp tục tăng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, phim cũng đạt 9,9 điểm với hơn 31.000 người đánh giá trên nền tảng này chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi lên sóng, từ khóa “Ngọc cốt dao hôm nay phát sóng” cũng ngay lập tức leo lên đứng đầu danh sách hot search.

Diễn xuất nhập tâm và tạo hình của Tiêu Chiến trong những tập đầu tiên nhận được nhiều lời khen ngợi

Bộ phim "Ngọc cốt dao" được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết "Chu Nhan" của nhà văn Thương Nguyệt. Phim xoay quanh cuộc đời Thời Ảnh (diễn viên Tiêu Chiến) - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng và Chu Nhan (diễn viên Nhậm Mẫn) - quận chúa Xích tộc thông minh, tính tình phóng khoáng. Sau khi mẹ của Thời Ảnh là hoàng hậu của Không Tang bị đổ tội oan, Thời Ảnh bị đày đến núi để tu luyện, tại đây anh gặp quận chúa Xích tộc và hai người trở thành thầy trò.

Dù chỉ vừa mới công chiếu được những tập đầu tiên, nhưng với thành tích đạt được này cũng là dấu hiệu minh chứng bộ phim có sức hút với khán giả. Hiện khán giả vẫn đang mong chờ loạt hình ảnh cũng như diễn xuất mới của Tiêu Chiến qua bộ phim cổ trang tiên hiệp lần này.