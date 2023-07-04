Người yêu mới của Tiêu Chiến khiến khán giả hụt hẫng vì kém sắc hơn tưởng tượng

Sao quốc tế 04/07/2023 14:15

Nhiều khán giả nhận xét "bạn gái mới" của Tiêu Chiến có phần hơi "lép vế" so với nữ phụ.

Phim cổ trang “Ngọc cốt dao” vừa lên sóng tối ngày 2/7 là dự án phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của "nam thần đỉnh lưu" Tiêu Chiến và “nữ hoàng phim bi” Nhậm Mẫn. Chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 2/7), bộ phim nhanh chóng đạt thành tích khủng, phá đảo hơn 26.000 điểm nhiệt độ cho nền tảng Tencent và tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích "khủng", “Ngọc cốt dao” vấp hàng loạt ý kiến trái chiều liên quan đến tạo hình của nữ chính. 

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“Ngọc cốt dao” đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn

Trong phim, Nhậm Mẫn vào vai Chu Nhan - quận chúa Xích tộc nhiệt tình, thông minh trượng nghĩa. Tuy nhiên, trong những tập đầu tiên của bộ phim, nhiều khán giả cho rằng nhan sắc của Nhậm Mẫn không nổi bật, hơi kém sắc cùng biểu cảm có phần "làm lố" trong một số phân đoạn. Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt của cô chỉ có thể đóng phim hiện đại chứ chưa phù hợp để đóng dòng phim cổ trang.

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Nhậm Mẫn bị chê ngoại hình kém sắc, có phần hơi tròn trịa khi diện đồ cổ trang và có nhiều biểu cảm "hơi lố" trong phim 

Nhiều người còn nhận xét nữ diễn viên có phần hơi "lép vế" so với nữ phụ Vương Sở Nhiên. Do đó từ khóa “nữ chính Ngọc cốt dao” cũng nhanh chóng leo lên top 1 trên hot search của Weibo. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình, nhưng diễn xuất của Nhậm Mẫn trong bộ phim mới này cũng được khen ngợi, nữ diễn viên khá linh động và tự tin trong vai diễn. 

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Người yêu mới của Tiêu Chiến khiến khán giả hụt hẫng vì kém sắc hơn tưởng tượng - Ảnh 5
Nhậm Mẫn bị đánh giá là không phù hợp để đóng phim cổ trang

Bộ phim "Ngọc cốt dao" được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết "Chu Nhan" của nhà văn Thương Nguyệt. Phim xoay quanh cuộc đời Thời Ảnh (diễn viên Tiêu Chiến) - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng và Chu Nhan (diễn viên Nhậm Mẫn) - quận chúa Xích tộc thông minh, tính tình phóng khoáng. Cả hai nên duyên định mệnh nhờ ơn một đóa hoa, rồi lại tình cờ trở thành thầy trò bầu bạn ba năm.

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Tạo hình của nữ phụ Vương Sở Nhiên 

Nhìn chung sau những tập đầu tiên, nội dung của "Ngọc cốt dao" vẫn tạo được sự gây cấn, hồi hộp cho khán giả và người hâm mộ. Có thể khán giả sẽ thấy tạo hình của một Nhậm Mẫn khác trong những tập sắp tới.  

 

 

 

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