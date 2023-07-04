Người yêu mới của Tiêu Chiến khiến khán giả hụt hẫng vì kém sắc hơn tưởng tượng

Phim cổ trang “Ngọc cốt dao” vừa lên sóng tối ngày 2/7 là dự án phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của "nam thần đỉnh lưu" Tiêu Chiến và “nữ hoàng phim bi” Nhậm Mẫn. Chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 2/7), bộ phim nhanh chóng đạt thành tích khủng, phá đảo hơn 26.000 điểm nhiệt độ cho nền tảng Tencent và tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích "khủng", “Ngọc cốt dao” vấp hàng loạt ý kiến trái chiều liên quan đến tạo hình của nữ chính.

“Ngọc cốt dao” đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn

Trong phim, Nhậm Mẫn vào vai Chu Nhan - quận chúa Xích tộc nhiệt tình, thông minh trượng nghĩa. Tuy nhiên, trong những tập đầu tiên của bộ phim, nhiều khán giả cho rằng nhan sắc của Nhậm Mẫn không nổi bật, hơi kém sắc cùng biểu cảm có phần "làm lố" trong một số phân đoạn. Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt của cô chỉ có thể đóng phim hiện đại chứ chưa phù hợp để đóng dòng phim cổ trang.