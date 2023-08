Hậu thất bại của 'Công tố', Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gặp khó khăn khi trở lại với 'An Lạc truyện'

Sau 4 tập, phim "An Lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đã nhận được sự chú ý đáng kể khi phá mốc nhiệt 8.000 điểm trên Youku, top 4 Maoyan với mức nhiệt 9.114.050, top 6 Vlinkage bảng phim chiếu mạng với 64.75 điểm. Chỉ số nhân vật Vlinkage của Nhậm An Lạc do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng đứng top 5 với 8.72 điểm, Hàn Diệp do Cung Tuấn đóng lọt top 15 với 8.13 điểm.

Ngoài ra, “An Lạc truyện” được khen có mạch phim nhanh, nội dung mới lạ. Bên cạnh đó, ngoài nam nữ chính Nhiệt Ba - Cung Tuấn được khen có chemistry (sự ăn ý) khá tốt thì cách xây dựng nam phụ Lạc Minh Tây khiến khán giả bất ngờ khi có đầu óc mưu lược, luôn dành tình cảm với An Lạc nhưng lại có sở thích ngược thân - lóc da, hứng sáp nến...