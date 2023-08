“An Lạc truyện” của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn vừa chiếu đã nhận lại ý kiến trái chiều

Chỉ chiếu 1 tập trong ngày đầu, song “An Lạc truyện” vẫn nhanh chóng lọt top đầu hot search

An Lạc Truyện là bộ phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam Sơn Hà Lệnh – Cung Tuấn. Cặp đôi tuy bị đánh giá có diễn xuất thất thường nhưng lại sở hữu ngoại hình cực phẩm. Loạt khoảnh khắc xuất hiện cạnh nhau của Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Hàn Diệp (Cung Tuấn) khiến dân tình mê mẩn vì quá đẹp đôi.

An Lạc Truyện là bộ phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam Sơn Hà Lệnh – Cung Tuấn

An Lạc Truyện chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng. Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành.