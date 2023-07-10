Hàng triệu fan hâm mộ bật chế độ 'hóng' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn chính thức 'trình làng'

Sao quốc tế 10/07/2023 11:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đã chính thức cán mốc 3 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Youku.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn đóng chính đã chính thức cán mốc 3 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Youku. Tin mừng này khiến khán giả vô cùng phấn khởi và bày tỏ niềm tin ngày lên sóng của dự án này đang đến gần.

Hàng triệu fan hâm mộ bật chế độ 'hóng' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn chính thức 'trình làng' - Ảnh 1

Trước đó, bộ phim An Lạc Truyện cũng tung ra poster mới của nhân vật và trailer phim. Ngoài ra, nhiều trang mạng cũng đưa tin bộ phim sẽ được Youku cho ‘nhảy dù’ công chiếu, tức là lên sóng bất ngờ mà không có bất kì thông tin báo trước về lịch chiếu. Đây cũng là trào lưu chiếu phim gần đây của màn ảnh Hoa ngữ. Điển hình nhất chính là Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến. Chính vì vậy, các fan của An Lạc Truyện và Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn đang không khỏi hồi hộp mong chờ.

Hàng triệu fan hâm mộ bật chế độ 'hóng' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn chính thức 'trình làng' - Ảnh 2Hàng triệu fan hâm mộ bật chế độ 'hóng' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn chính thức 'trình làng' - Ảnh 3

Được biết, An Lạc Truyện đánh dấu lần đầu hợp tác của hai ngôi sao lưu lượng hot hiện nay của màn ảnh Hoa ngữ là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Ngay từ khi mới công bố, dự án đã nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, dù bộ phim đóng máy đã lâu nhưng lịch chiếu chính thức vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

Hàng triệu fan hâm mộ bật chế độ 'hóng' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn chính thức 'trình làng' - Ảnh 4

An Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tình Linh. Bộ phim có nội dung kể về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vốn là con cháu của khai quốc công thần nhưng vì biến cố gia tộc mà lưu lạc nhân gian. Nàng trở thành phụ tá của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), cùng anh dẹp loạn nơi biên cương. Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra sự việc năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho gia tộc.

Hàng triệu fan hâm mộ bật chế độ 'hóng' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn chính thức 'trình làng' - Ảnh 5

Tuy nhiên, trong nguyên tác, Hàn Diệp sau này hóa ra lại là con trai của kẻ thủ của Nhậm An Lạc. Anh còn bị thương nặng đến mức tàn tật, mù lòa. Nữ chính vì người thương mà bạc cả tóc.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng?

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính bất ngờ tung poster và trailer mới. Không những thế, còn có thông tin bộ phim đã bất ngờ nhảy dù phát sóng khiến nhiều khán giả thích thú.

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