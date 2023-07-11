Khi lưu lượng đối đầu: Thành Nghị 'lọt thỏm', Dương Tử 'quyết đấu' Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 11/07/2023 01:13

Mùa hè năm nay khán giả sẽ chứng kiến màn đối đầu kịch liệt giữa Thành Nghị, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trong loạt phim truyền hình sắp lên sóng.

Cuộc chiến màn ảnh nhỏ Hoa ngữ mùa hè đang ngày càng nóng khi hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám dự định đổ bộ và lên sóng cùng một khoảng thời gian. Trong đó có thể kể đến như Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính, Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính và An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn đóng chính. 

Khi lưu lượng đối đầu: Thành Nghị 'lọt thỏm', Dương Tử 'quyết đấu' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
An Lạc Truyện đánh dấu màn hợp tác của Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn. 

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba rất được mong đợi được mong đợi không kém. Mặc dù chưa lên sóng, bộ phim đã nhận về vô số lời khen ngợi của khán giả dành cho phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba. Bên cạnh đó, nội dung phim hấp dẫn và tạo hình được đầu tư cũng là điểm mạnh giúp An Lạc Truyện tạo được thế thượng phong trong cuộc đối đầu với hai đối thủ còn lại. 

Khi lưu lượng đối đầu: Thành Nghị 'lọt thỏm', Dương Tử 'quyết đấu' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
Thất bại ở Công Tố Tinh Anh khiến Địch Lệ Nhiệt Ba và fan hâm mộ đặt niềm tin lớn vào An Lạc Truyện.  

Một điểm khiến An Lạc Truyện được khán giả chú ý đến là sự góp mặt của “đỉnh lưu” Địch Lệ Nhiệt Ba và “lưu lượng đang hot” Cung Tuấn. So với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa thì Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng gánh phim thần tượng, vậy nên những dự án mà cô ấy tham gia đều ở mức hot trở lên. 

Khi lưu lượng đối đầu: Thành Nghị 'lọt thỏm', Dương Tử 'quyết đấu' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Thành Nghị trong trên phim trường Liên Hoa Lâu.

Hoan Thuỵ và Iqiyi đồng bộ sản xuất bộ phim võ thuật cổ trang quy mô lớn Liên Hoa Lâu với nam diễn viên Thành Nghị vào vai chính. Nội dung của Liên Hoa Lâu chính là nói về y quán Liên Hoa Lâu/ Chủ nhân của nó họ Lý tên Liên Hoa, được xưng tụng là thần y. Nhưng sự thật hắn chẳng biết tí y thuật nào, ngược lại lại vô cùng thích xía vào các vụ án kì lại khắp giang hồ. Chùa Phổ Độ trên núi Thanh Nguyên ở Phật Châu có một mật đạo nối liền với Bách Xuyên Viện, trong mật đạo bỗng xuất hiện một xác chết cháy bị lột da, những cái chết ly kì của người trong Mã gia bảo, sát nhân lại là một cánh tay cụt. Ông chủ Kim Mãn Đường trong giang hồ bị kinh sợ mà chết, bảo vật hiếm có 'Bạc Lam nhân thủ' không cánh mà bay. Rốt cuộc là ma quỷ làm loạn hay là lòng người khó lường?

Khi lưu lượng đối đầu: Thành Nghị 'lọt thỏm', Dương Tử 'quyết đấu' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4
Thành Nghị liệu có bứt phá khi đối đầu 2 tiểu hoa lưu lượng 90 hàng đầu. 

Từng là một đôi trong Trầm Hương Vụn Phai thế nhưng này cặp đôi Thành Nghị - Dương Tử lại đối đầu ngoạn mục trên màn ảnh. Không chỉ riêng người hâm mộ mà bản thân Dương Tử cũng đang rất mong đợi lên sóng trong mùa hè này. 

Khi lưu lượng đối đầu: Thành Nghị 'lọt thỏm', Dương Tử 'quyết đấu' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5
Trường Tương Tư là một trong những dự án mong đợi nhất hiện nay. 

Chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của Đồng Hoa, Trường Tương Tư lấy bối cảnh thời thượng cổ khi mà người, thần, yêu cùng chung sống với 3 quốc gia Thần Nông, Hiên Viên và Cao Tân tạo thành thế chân vạc. Vương cơ của Cao Tân là Tiểu Yêu (Dương Tử) từng lưu lạc nơi đại hoang, nếm trải đủ thứ khổ cực, không chỉ mất đi thân phận mà còn có cả dung mạo, để rồi trở thành một Văn Tiểu Lục “không nơi nào để đi, không có ai dựa dẫm và không có năng lực bảo vệ bản thân”, sống một cách phóng túng chẳng biết đến ngày mai. 

Khi lưu lượng đối đầu: Thành Nghị 'lọt thỏm', Dương Tử 'quyết đấu' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6
Trường Tương Tư là một trong những dự án đầu tư khủng nhất của Tencent.

Mặc dù hiện tại Trường Tương Tư, An Lạc Truyện và Liên Hoa Lâu đều chưa chính thức công bố lịch chiếu, song có nhiều nguồn tin tiết lộ cả ba tác phẩm kể trên sẽ sớm lên sóng trong tháng 7 này. 

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