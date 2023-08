Khi lưu lượng đối đầu: Thành Nghị 'lọt thỏm', Dương Tử 'quyết đấu' Địch Lệ Nhiệt Ba

Cuộc chiến màn ảnh nhỏ Hoa ngữ mùa hè đang ngày càng nóng khi hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám dự định đổ bộ và lên sóng cùng một khoảng thời gian. Trong đó có thể kể đến như Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính, Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính và An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn đóng chính.

An Lạc Truyện đánh dấu màn hợp tác của Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba rất được mong đợi được mong đợi không kém. Mặc dù chưa lên sóng, bộ phim đã nhận về vô số lời khen ngợi của khán giả dành cho phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba. Bên cạnh đó, nội dung phim hấp dẫn và tạo hình được đầu tư cũng là điểm mạnh giúp An Lạc Truyện tạo được thế thượng phong trong cuộc đối đầu với hai đối thủ còn lại.