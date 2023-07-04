'Tình mới' của Tiêu Chiến ăn đứt Dương Tử về khoản thực tích

Lý Thấm lập thành tích khiến Dương Tử cũng phải ngưỡng mộ.
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Lên sóng bắt đầu từ đầu tháng 6 vừa qua, bộ phim chính kịch Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính đã liên tục gặt hái được những thành tích khả quan và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Mới đây, bộ phim cũng đã chính thức phá mốc rating 2% thời điểm Khốc Vân tập 22 khởi chiếu, cụ thể rating đã đạt 2.0797%.
Vùng Biển Trong Mơ Ấy phá mốc rating 2.0 trên Khốc Vân, nữ chính Lý Thấm cũng trở thành nữ diễn viên đầu tiên sở hữu 2 bộ phim phá 2.0 trong năm 2023. Bộ phim đầu tiên là Con Đường Nhân Sinh đóng cùng Trần Hiểu. Được biết, cả 2 bộ phim trều đều được lên sóng CCTV. Ngoài ra, bộ phim Cẩm Tú Nam Ca của Lý Thấm, dự án mà cô nàng đảm nhận phiên 1 đã được chiếu lại trên CCTV8 đầu năm 2023 cũng nhận về rating phá 1.0.
Lý Thấm sinh năm 1990, tham gia các phim như Sở Kiều truyện, Cẩm Tú Nam Ca, Khánh dư niên, Tru tiên bản điện ảnh, Bạch Lộc Nguyên, Như Ý truyện. Diễn xuất của Lý Thấm trong phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy cũng không hề mờ nhạt. Tuy trong những tập đầu, thời lượng lên hình của nữ diễn viên không quá nhiều nhưng cô vẫn khiến khán giả phải chú ý tới nhờ diễn xuất ổn định. Tạo hình giản dị, hiền lành nhưng không yếu đuối của cô chinh phục khán giả từ già đến trẻ.
Năm 2019, cô được Tạp chí Forbes Trung Quốc công nhận là một trong 30 gương mặt trẻ xuất sắc dưới 30 tuổi của năm. Nữ diễn viên rất chăm chỉ đóng phim, nhưng các vai diễn của cô lại không tạo được hiệu ứng phổ biến, cũng không đặc biệt nổi bật để giúp cô vươn lên thành sao hạng A. Hy vọng trong tương lai, Lý Thấm sẽ ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn trong lòng công chúng.