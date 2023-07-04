'Tình mới' của Tiêu Chiến ăn đứt Dương Tử về khoản thực tích

Lên sóng bắt đầu từ đầu tháng 6 vừa qua, bộ phim chính kịch Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính đã liên tục gặt hái được những thành tích khả quan và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Mới đây, bộ phim cũng đã chính thức phá mốc rating 2% thời điểm Khốc Vân tập 22 khởi chiếu, cụ thể rating đã đạt 2.0797%.

Lý Thấm - Tiêu Chiến thành công với Vùng Biển Trong Mơ Ấy .

Vùng Biển Trong Mơ Ấy phá mốc rating 2.0 trên Khốc Vân, nữ chính Lý Thấm cũng trở thành nữ diễn viên đầu tiên sở hữu 2 bộ phim phá 2.0 trong năm 2023. Bộ phim đầu tiên là Con Đường Nhân Sinh đóng cùng Trần Hiểu. Được biết, cả 2 bộ phim trều đều được lên sóng CCTV. Ngoài ra, bộ phim Cẩm Tú Nam Ca của Lý Thấm, dự án mà cô nàng đảm nhận phiên 1 đã được chiếu lại trên CCTV8 đầu năm 2023 cũng nhận về rating phá 1.0.