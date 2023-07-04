La Vân Hi vượt mặt Tiêu Chiến, khẳng định sức hút của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

Sao quốc tế 04/07/2023 11:23

Theo thống kê của Maoyan, Đạm Đài Tẫn do La Vân Hi thủ vai trong “Trường Nguyệt Tẫn Minh" có điểm số xếp hạng nhiệt độ nhân vật phim chiếu mạng cao hơn Tiêu Xuân Sinh của Tiêu Chiến trong "Vùng biển trong mơ ấy".

Ngay từ những ngày đầu công chiếu, bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vấp hàng loạt ý kiến trái chiều. Chẳng hạn như nam chính trang điểm quá đà, nữ chính diễn xuất đi xuống, hay có quá nhiều phân cảnh nhiều "sạn", không được chỉnh chu trong phim. Thế nhưng, dù nhận nhiều chỉ trích nhưng nhưng thành tích của "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vẫn không ngừng tăng cho đến thời điểm hiện tại, còn độ nhận diện của các diễn viên trong phim tăng lên đáng kể. 

Dù đã chính thức phát sóng tập cuối từ tháng 5/2023, thế nhưng bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" do La vân Hi và Bạch Lộc thủ vai chính vẫn không ngừng phá đảo các bảng xếp hạng. Mới đây, nền tảng Maoyan vừa công bố các bảng xếp hạng nhiệt độ cho các bộ phim truyền hình, phim chiếu mạng 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời thống kê bảng xếp hạng những nhân vật phim hot nhất.

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Tạo hình của La Vân Hi - Bạch Lộc trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh"

 

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Tạo hình của Tiêu Chiến và Lý Thấm trong "Vùng biển trong mơ ấy"

Theo đó, nhân vật Tiêu Xuân Sinh do Tiêu Chiến thủ vai ở phim “Vùng biển trong mơ ấy” đứng Top 1 nhiệt độ nhân vật phim chiếu đài với 10.699 điểm. Nhưng vẫn thua nhân vật Đạm Đài Tẫn của La Vân Hi trong “Trường Nguyệt Tẫn Minh", khi bộ phim này dẫn đầu bảng xếp hạng nhiệt độ nhân vật phim chiếu mạng với 10.713 điểm.  

Top 10 phim Trung Quốc chiếu mạng có nhiệt độ cao nhất:

1. “Trường Nguyệt Tẫn Minh”: 9.770,63

2. “Trùng Tử”: 9.639,11

3. “Mùa Dài Đằng Đẵng”: 9.592,66

4. “Vân Tương Truyện”: 9.523,25

5. “Phù Đồ Duyên”: 9.517,18

6. “Nghe Nói Em Thích Tôi”: 9.467,75

7. “Ba Phần Hoang Dã”: 9.458,08

8. “Thiếu Niên Ca Hành”: 9.381,55

9. “Hộ Tâm”: 9.353,07

10. “Hoa Nhung”: 9.308,29

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La Vân Hi vượt mặt Tiêu Chiến, khẳng định sức hút của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 5
Nhân vật Đạm Đài Tẫn của La Vân Hi trong “Trường Nguyệt Tẫn Minh" dẫn đầu bảng xếp hạng nhiệt độ nhân vật phim chiếu mạng với 10.713 điểm

Top 10 nhân vật phim chiếu đài có nhiệt độ cao nhất:

1. Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến đóng) - “Vùng Biển Trong Mơ Ấy”: 10.699

2. Cao Khải Cường (Trương Tụng Văn) - “Cuồng Phong”: 10.365

3. An Hân (Trương Dịch) - “Cuồng Phong”: 10.175

4. Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - “Đi Đến Nơi Có Gió”: 9.988

5. Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) - “Tình Yêu Thôi Mà”: 9.827

6. Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) - “Hậu Lãng”: 9.805

7. Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) - “Quy Lộ”: 9.627

8. Vệ Quốc Bình (Trương Dịch) - “Anh Ấy Là Ai”: 9.512

9. An Ni (Địch Lệ Nhiệt Ba) - “Công Tố”: 9.217

10. Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) - “Đi Đến Nơi Có Gió”: 9.203

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La Vân Hi vượt mặt Tiêu Chiến, khẳng định sức hút của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 8
Nhân vật Tiêu Xuân Sinh do Tiêu Chiến thủ vai ở phim “Vùng biển trong mơ ấy” đứng Top 1 nhiệt độ nhân vật phim chiếu đài với 10.699 điểm

La Vân Hi là diễn viên, ca sĩ triển vọng xứ Trung, sở hữu ngoại hình điển trai, khí chất. Tên tuổi của anh bắt đầu được khán giả biết đến hơn khi tham gia vào bộ phim "Hương mật tựa khói sương" và trở thành nam thần cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ.

La Vân Hi vượt mặt Tiêu Chiến, khẳng định sức hút của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 9

La Vân Hi vượt mặt Tiêu Chiến, khẳng định sức hút của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 10
Qua "Trường Nguyệt Tẫn Minh", La Vân Hi dần thể hiện được độ nhận diện của mình

Ngoài công việc chính là đóng phim, La Vân Hi hoạt động tích cực ở lĩnh vực ca hát, người mẫu và hoạt động xã hội. Nam diễn viên sinh năm 1988 cho ra mắt 2 đĩa đơn solo vào năm 2018 và 2020. Anh từng lại đại sứ, tình nguyện viên của nhiều hội quỹ trong nước. Bên cạnh đó, La Vân Hi còn nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh giá của Đại Lục như Cosmo, L'Officiel, Fashion Bazzar,...      

Có thể thấy được, qua "Trường Nguyệt Tẫn Minh", nam thần cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ càng dần thể hiện được sức hút của mình. 

 

Nhân vật hot nhất của BXH Maoyan: La Vân Hi ngang hàng Tiêu Chiến

Nhân vật hot nhất của BXH Maoyan: La Vân Hi ngang hàng Tiêu Chiến

Nhiệt độ hiện tại của La Vân Hi nay đã sánh ngang Tiêu Chiến.

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