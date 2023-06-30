Dương Tử táo bạo diện đồ xuyên thấu, thần thái ra sao mà gây tranh cãi khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 30/06/2023 12:37

Mới đây, bộ ảnh tạp chí mới khiến Dương Tử gây ra nhiều tranh cãi khi được chia sẻ rộng rãi.

Mới đây, bộ ảnh tạp chí mới khiến Dương Tử nhận về loạt lời chê. Trong bức hình, Dương Tử để tóc dài, diện set đồ làm từ chất liệu xuyên thấu của Miu Miu.

Sau khi tài khoản mạng xã hội của tạp chí đăng tải hình ảnh Dương Tử, nhiều ý kiến bình luận nữ diễn viên kém sắc với làn da nhìn sạm đen. Ngoài ra, Sohu nhấn mạnh để làm người mẫu xuất hiện trên trang bìa tạp chí, nghệ sĩ cần có cảm quan thời trang, ống kính mạnh mẽ hơn. 

Dương Tử táo bạo diện đồ xuyên thấu, thần thái ra sao mà gây tranh cãi khắp cõi mạng? - Ảnh 1Dương Tử táo bạo diện đồ xuyên thấu, thần thái ra sao mà gây tranh cãi khắp cõi mạng? - Ảnh 2Dương Tử táo bạo diện đồ xuyên thấu, thần thái ra sao mà gây tranh cãi khắp cõi mạng? - Ảnh 3Dương Tử táo bạo diện đồ xuyên thấu, thần thái ra sao mà gây tranh cãi khắp cõi mạng? - Ảnh 4

Trong khi đó, trên mạng xã hội xứ tỷ dân, nhiều người cho rằng Dương Tử chưa xứng để lên bìa tạp chí. Số khác nhận định tầm nhìn và tính thẩm mỹ của tờ tạp chí kém. Trước bình luận ác ý của dân mạng, đại diện tạp chí lên tiếng đáp trả: "Không biết các bạn có được sự tự tin từ đâu". 

Bên cạnh các bình luận chê bai, những ý kiến khác dành lời khen cho bộ ảnh lần này của Dương Tử. Họ nhận thấy tạo hình của nữ diễn viên lại khá chuyên nghiệp. Trong khi đó, một vài bình luận chỉ ra rằng ánh nhìn của Dương Tử thể hiện sự lạnh lùng, quyền lực, cách tạo dáng mang lại cảm giác thoải mái.

Dương Tử táo bạo diện đồ xuyên thấu, thần thái ra sao mà gây tranh cãi khắp cõi mạng? - Ảnh 5

Dương Tử (1992) là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Cô xuất thân là diễn viên nhí. Qua nhiều năm, các tác phẩm của cô được khán giả dành lời khen. Cô góp mặt trong các bộ phim như Hoan lạc tụng, Hương mật tựa khói sương, Thân ái nhiệt ái (Cá mực hầm mật). 

Hiện tại, Dương Tử đang cùng Hứa Khải quay dự án phim Thừa Hoan ký. Đây là dự án phim của Hoa Sách và Tencent hợp tác sản xuất, đã khai máy từ đầu tháng 6. Phim nhận nhiều chú ý khi là tác phẩm đánh dấu lần đầu hợp tác đóng chính của hai lưu lượng 9X Hứa Khải - Dương Tử. Tuy nhiên, với thông điệp đề cao nữ quyền, fan của Hứa Khải đang lo lắng nhiều khả năng danh tiếng của anh sẽ bị giảm sút ít nhiều khi chỉ góp phần “làm nền” cho nữ chính.

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