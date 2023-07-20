Vương Dịch Đình "An Lạc truyện": Nổi lên chỉ sau một đêm, được cho là lấn át cả Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ chi tiết này

Phim hiện phá mốc nhiệt 9.000 điểm trên nền tảng Youku. Trên Vlinkage, tác phẩm đứng thứ 3 trong top phim được thảo luận nhiều nhất. Về chỉ số nhân vật Nhậm An Lạc của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hàn Diệp của Cung Tuấn hiện đều phá mốc 9 điểm.

Bộ phim cổ trang “An Lạc truyện” đã lên sóng nhiều tập với những tình tiết mới xoay quanh cặp chính Đế Tử Nguyên/Nhậm An Lạc ( Địch Lệ Nhiệt Ba ) và thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn).

Một số khán giả còn liên tưởng phân cảnh múa của sao nữ sinh năm 2001 với cảnh múa của nữ diễn viên Chương Tử Di trong phim “Thập diện mai phục”.

Đáng chú ý, bên cạnh 2 diễn viên chính, vai nữ phụ - Hoa khôi của Linh Tương Lâu - Lâm Lang do nữ diễn viên trẻ Vương Dịch Đình đảm nhận đang nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ kĩ năng múa uyển chuyển và gương mặt xinh đẹp khi xuất hiện trong một phân cảnh quan trọng của tập 3.

Nhan sắc thu hút, đôi mắt có hồn cùng kĩ năng múa điêu luyện của Vương Dịch Đình tạo phong thái một Hoa khôi

Họ cho rằng, nhan sắc thu hút, đôi mắt có hồn cùng kĩ năng múa điêu luyện của Vương Dịch Đình tạo phong thái một Hoa khôi - vừa quyến rũ nhưng vẫn có nét thanh thuần cho nhân vật. Ngoài những phân cảnh múa được trau chuốt, Lâm Lang cũng có nhiều phân cảnh đánh đấm đẹp mắt, thuyết phục khán giả.

Với màn thể hiện trong “An Lạc truyện”, Sina cho rằng Vương Dịch Đình đã bắt đầu có danh tiếng. Nữ diễn viên trẻ sở hữu nhan sắc thanh thuần trong sáng, khả năng múa tốt, sẽ có nhiều vai diễn phù hợp trong tương lai.

Nhan sắc Hoa khôi Lâm Lang

Theo truyền thông, không quá bất ngờ khi Vương Dịch Đình tạo ấn tượng với khán giả thông qua cảnh múa đẹp mắt trên màn ảnh nhỏ, khi năm 2017, cô từng đỗ thủ khoa chuyên ngành Biểu diễn múa của Học viện sân khấu Thượng Hải (Trung Quốc) với số điểm đầu vào cao nhất nước.

Cùng năm, cô giành được Huy chương vàng quốc gia tại cuộc thi múa chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 10. Đến năm 2018, Vương Dịch Đình bắt đầu lấn sân sang địa hạt phim ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim “Vân Tịch truyện” do Cúc Tịnh Y, Trương Triết Hạn đóng chính. Một năm sau đó, cô tiếp tục có dịp hợp tác chung với cặp sao trong dự án “Như Ý Phương Phi”.

“An Lạc truyện” là tác phẩm giúp Vương Dịch Đình có cơ hội hợp tác cùng cặp Nhiệt Ba - Cung Tuấn

Những năm sau đó, Vương Dịch Đình chăm chỉ đóng phim. Dù chỉ đóng vai phụ, nhưng tên tuổi cô dần được chú ý khi đóng “Gia Nam truyện” (2021). Trong phim, cô vào vai tiểu thư Lý Đông Chí thông minh, thẳng thắn, dám yêu, dám hận. Đây cũng là tác phẩm giúp cô có cơ hội hợp tác cùng cặp Nhiệt Ba - Cung Tuấn trong phim “An Lạc truyện”.