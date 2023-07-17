Địch Lệ Nhiệt Ba bị động chạm vùng nhạy cảm tại sân bay, không dám tố cáo hành vi sàm sỡ của fan

Được biết, đã không ít lần Địch Lệ Nhiệt Ba bị quấy rối ở nơi đông người cũng như lúc đi sự kiện.

Sáng 15/7, hình ảnh sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba tại một sân bay nội địa thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, do mong muốn được gặp thần tượng trực tiếp, nhiều người hâm mộ của "mỹ nhân Tân Cương" đã tập trung vây kín để chào đón cô. Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc được người hâm ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội có thể thấy, một người không rõ là fan hâm mộ hay không, đã có hành vi bất lịch sự khi đưa tay chạm vào lưng của nữ diễn viên khi cô đang diện một chiếc áo hai dây hở lưng sâu. Từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba bị sờ lưng" cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Weibo cùng ngày.

Hình ảnh sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba tại một sân bay nội địa hôm 15/7 thu hút sự quan tâm của nhiều người Hành động này đã khiến cộng đồng người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi bất bình và bùng nổ 2 luồng tranh cãi dữ dội. Bên cạnh những ý kiến cảm thông, cho rằng hành vi này có thể xem như "quấy rối" nghệ sĩ thì cũng có những bình luận trách móc và đổ lỗi cho việc Địch Lệ Nhiệt Ba mặc áo hở lưng.

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị một người chạm vào lưng tại sân bay Cách đây ít ngày, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục bị réo tên khi MC Kim Tinh đưa ra những phát ngôn về cách ăn mặc của một nữ nghệ sĩ trên sóng live stream với nội dung như sau: "Nếu đã chọn mặc trang phục khoét sâu chữ V lên thảm đỏ thì phải khoe ra được sự tự tin. Diễn viên có thực lực thì không cần phải diện những bộ trang phục khoa trương như vậy đâu". Địch Lệ Nhiệt Ba được gọi tên bởi lẽ cô thường xuyên diện trang phục có thiết kế xẻ sâu hoặc cúp ngực khi tham gia sự kiện và lấy tay che lại. Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng với gu ăn mặc phóng khoáng, người đẹp cũng vướng không ít tranh cãi vì lấy tay che vòng 1 khi diện trang phục hở bạo Trước làn sóng tranh cãi gay gắt từ phía dư luận, và để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba, phía quản lý của nữ diễn viên đã có thông tin lên tiếng về vụ việc. Cụ thể, phía quản lý của cô cho biết sẽ tăng cường biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn cho nữ diễn viên. Trong chuyến bay về lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đi theo đường VIP. Đồng thời, sẽ không có hành động pháp lý nào vì bạn fan còn quá non trẻ, không cố tình thực hiện hành động này và chỉ mong mọi người sau này sẽ lưu ý hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, sau ồn ào 'lấy tay che ngực' Đây là lần tham dự sự kiện đầu tiên của "mỹ nhân Tân Cương" sau ồn ào bị đàn chị mỉa mai trên sóng trực tiếp vì lấy tay che vòng 1 khi diện trang phục hở bạo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ich-le-nhiet-ba-bi-ong-cham-vung-nhay-cam-tai-san-bay-khong-dam-to-cao-hanh-vi-sam-so-cua-fan-602656.html