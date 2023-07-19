An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê

Sao quốc tế 19/07/2023 14:07

Mới đây, dự án An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đã nhận được 'tin vui' giữa cơn bão lời chê của khán giả.

Những ngày qua, dự án An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn đóng chính đã chính thức trình làng với khán giả sau thời gian dài chờ đợi. Mới đây, đoàn phim đã tung ra poster mới của cặp đôi chính để mừng cho việc bộ phim đã cán mốc độ hot 10.000 trên nền tảng Youku.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê - Ảnh 1An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê - Ảnh 2An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê - Ảnh 3

Mặc dù đạt nhiều thành tích tốt về điểm nhiệt và nhưng phim đang gặp nhiều tranh cãi vì có không ít điểm trừ. Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn luôn được đánh giá cao về ngoại hình nhưng khi lên phim, nhan sắc cặp đôi bị dìm tơi tả. Cụ thể, lớp filter màu phim trắng bệch trông thiếu sức sống. Điều này làm nhan sắc nam, nữ chính trong phim bị giảm đi đáng kể vì thiếu góc cạnh và chiều sâu.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê - Ảnh 4

Đáng chú ý, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê rập khuôn theo công thức nên thiếu sự tự nhiên. Cô có nhiều biểu cảm khoa trương, màu mè, khiến người xem khó chịu. Là ngôi sao đông fan bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ, tuy nhiên, do khả năng diễn xuất yếu kém, những bộ phim có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba gần như đều thất bại thảm hại.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê - Ảnh 5

An Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tình Linh. Bộ phim có nội dung kể về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vốn là con cháu của khai quốc công thần nhưng vì biến cố gia tộc mà lưu lạc nhân gian. Nàng trở thành phụ tá của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), cùng anh dẹp loạn nơi biên cương. Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra sự việc năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho gia tộc.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê - Ảnh 6

Tuy nhiên, trong nguyên tác, Hàn Diệp sau này hóa ra lại là con trai của kẻ thủ của Nhậm An Lạc. Anh còn bị thương nặng đến mức tàn tật, mù lòa. Nữ chính vì người thương mà bạc cả tóc.

 

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