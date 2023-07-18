Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều?

Sao quốc tế 18/07/2023 19:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều.

Dù chưa từng có cơ hội hợp tác trong bất kì dự án nào nhưng Địch Lệ Nhiệt BaTiêu Chiến thường xuyên được khán giả ‘đẩy thuyền’ nên duyên trong các dự án phim ảnh.

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin douban phim cổ trang Phong Nguyệt Bất Tương Quan, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Song đã hiển thị diễn viên chính là Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều? - Ảnh 2

Được biết, đạo diễn phim này là Trần Gia Thượng, người từng cầm trịch của 2 dự án điện ảnh đình đám Họa Bì và Tứ Đại Danh Bổ. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến tham gia dự án này sẽ là cơ hội lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, giữa lúc khán giả đang phấn khích thì có thông tin phía Địch Lệ Nhiệt Ba đã phủ nhận tin đồn hợp tác này.

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều? - Ảnh 3

Một số khán giả cho rằng việc Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến cùng hợp tác trong một dự án là điều rất khó xảy ra. Trước đây, khi có những tin đồn cả 2 cùng nên duyên phim ảnh đã gây nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề phiên vị của Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều? - Ảnh 4

Theo đó, cả hai đều là đỉnh lưu nên sẽ khó phân định được ai sẽ giữ vị trí phiên 1. Được biết, trong giới Cbiz, phiên vị sẽ nói lên mức độ nổi tiếng. Trước đó, có nhiều dự án đã nhận về không ít cuộc chiến của các fandom 2 bên diễn viên vì vấn đề lợi ích của thần tượng, khiến các nhà sản xuất phải đau đầu dẹp loạn.

Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến?

Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin phần thượng phim Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Địch Lệ Nhiệt Ba Phong Nguyệt Bất Tương Quan sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến?

Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến?

Vừa 'chia tay' Tiêu Chiến, Lý Thấm 'lột xác' đầy cá tính trên ảnh bìa tạp chí

Vừa 'chia tay' Tiêu Chiến, Lý Thấm 'lột xác' đầy cá tính trên ảnh bìa tạp chí

'Tình mới màn ảnh' của Tiêu Chiến và Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh khi diễn cảnh khóc

'Tình mới màn ảnh' của Tiêu Chiến và Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh khi diễn cảnh khóc

Khánh Dư Niên 2 tung loạt poster mới, thiếu vắng Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích đáng nể

Khánh Dư Niên 2 tung loạt poster mới, thiếu vắng Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích đáng nể

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn phát 'tín hiệu' lên sóng sau thời gian dài lận đận bị 'đắp chiếu'

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn phát 'tín hiệu' lên sóng sau thời gian dài lận đận bị 'đắp chiếu'

Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay

Tiêu Chiến gây bão với tạo hình tóc cột đuôi gà khi xuất hiện tại sân bay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn