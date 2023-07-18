Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều?

Dù chưa từng có cơ hội hợp tác trong bất kì dự án nào nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thường xuyên được khán giả ‘đẩy thuyền’ nên duyên trong các dự án phim ảnh .

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin douban phim cổ trang Phong Nguyệt Bất Tương Quan , chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Song đã hiển thị diễn viên chính là Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Được biết, đạo diễn phim này là Trần Gia Thượng, người từng cầm trịch của 2 dự án điện ảnh đình đám Họa Bì và Tứ Đại Danh Bổ. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến tham gia dự án này sẽ là cơ hội lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, giữa lúc khán giả đang phấn khích thì có thông tin phía Địch Lệ Nhiệt Ba đã phủ nhận tin đồn hợp tác này.

Một số khán giả cho rằng việc Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến cùng hợp tác trong một dự án là điều rất khó xảy ra. Trước đây, khi có những tin đồn cả 2 cùng nên duyên phim ảnh đã gây nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề phiên vị của Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến.

Theo đó, cả hai đều là đỉnh lưu nên sẽ khó phân định được ai sẽ giữ vị trí phiên 1. Được biết, trong giới Cbiz, phiên vị sẽ nói lên mức độ nổi tiếng. Trước đó, có nhiều dự án đã nhận về không ít cuộc chiến của các fandom 2 bên diễn viên vì vấn đề lợi ích của thần tượng, khiến các nhà sản xuất phải đau đầu dẹp loạn.