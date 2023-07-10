Khánh Dư Niên 2 tung loạt poster mới, thiếu vắng Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích đáng nể

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khánh Dư Niên 2 đã tung ra loạt hình ảnh mới nhất. Có thể thấy, ngoại trừ Tiêu Chiến thì đa phần các diễn viên ở phần 1 đều trở lại phần 2 như: Phạm Nhàn (diễn viên Trương Nhược Quân ), Lâm Uyển Nhi (diễn viên Lý Thấm), Khánh Đế (diễn viên Trần Đạo Minh), Trần Bình Bình (diễn viên Ngô Cương),…

Bên cạnh đó, dự án cũng chính thức cán mốc 3,7 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Có thể thấy, mặc dù ở phần này thiếu vắng Tiêu Chiến và được thay thế bằng nam diễn viên Ngô Hạnh Kiện vào vai Ngôn Băng Vân nhưng sức hút của bộ phim không hề giảm.

Ở phần 1, phim có cái kết mở khi nhân vật Phạm Nhàn bị Ngôn Băng Vân đâm và ngã xuống giữa vũng máu. Khán giả thời điểm đó bàn luận rôm rả về kết cục của các nhân vật. Dù đây là vai phụ nhưng Ngôn Băng Vân lại có vai trò khá quan trọng trong mối quan hệ giữa Nhị hoàng tử và Phạm Nhàn.

Nhiều khán giả cho rằng lý do Tiêu không đóng ở phần 2 là vì anh chàng đã là cái tên được săn đón hàng đầu Hoa ngữ nên anh không còn mặn mà để đóng một vai phụ trong dự án cổ trang này. Nếu mời Tiêu Chiến, đoàn phim phải chi một khoản thù lao khá lớn, thậm chí cát - xê của anh còn vượt cả những vai chính trong phim. Điều này sẽ lãng phí tài nguyên diễn xuất của nam tài tử khi anh chỉ đóng một vai phụ.

Việc Tiêu Chiến không trở lại với Khánh Dư Niên 2 cũng khiến không ít khán giả tiếc nuối. Được biết, Tiêu Chiến là một tài tử có thể ‘cân’ được rating cho nhiều thể loại phim khác nhau. Bằng chứng là hai dự án lên sóng gần đây của anh chàng trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Ngọc Cốt Dao luôn lọt top rating và chỉ số truyền thông của nhân vật trong phim khá cao.