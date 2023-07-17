Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí

Sao quốc tế 17/07/2023 19:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trên tạp chí Bazaar khi hóa quý cô thập niên 90. Nhiều ý kiến trái chiều cho rằng tạo hình này của mỹ nữ Tân Cương khi khiến khuôn mặt người đẹp trông lớn tuổi hơn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trên tạp chí Bazaar số tháng 8. Không còn quyến rũ và gợi cảm, nàng tiểu hoa hóa quý cô thập niên 90 đầy cuốn hút trên trang bìa lần này.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 6Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 7Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 8Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 9Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 10Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 11Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 12

Được biết, phong cách trang điểm lần này được thực hiện bởi bàn tay của vị Giám đốc sáng tạo và hình ảnh của hãng trang điểm Dior - Peter Philips. Vốn đã sở hữu đôi mắt sâu to tròn, việc sử dụng kiểu kẻ mắt mèo càng khiến gương mặt càng thêm sắc sảo. Nhiều ý kiến trái chiều cho rằng tạo hình của mỹ nữ Tân Cương khiến khuôn mặt người đẹp trông lớn tuổi hơn.

Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh nhỏ với 2 dự án Công TốAn Lạc Truyện. Tuy nhiên, diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương gây tranh cãi ở cả hai dự án.

Trong dự án chính kịch Công Tố, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai một nữ công tố viên. Để phù hợp với nhân vật trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba trang điểm nhẹ, lựa chọn trang phục giản dị phù hợp với một công tố viên trong đời thường. Song, vẻ ngoài xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nổi bật trên màn ảnh. Nhiều khán giả cho rằng, mỹ nhân Tân Cương quá xinh đẹp để vào vai một công tố viên. Điều này ảnh hưởng tới cảm xúc của họ khi xem phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 13

An Lạc truyện là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba với màn ảnh nhỏ sau gần một năm vắng bóng. Phim được thực hiện từ năm 2021 nhưng phải tới năm 2023 mới chính thức lên sóng.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí - Ảnh 14

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn luôn được đánh giá cao về ngoại hình nhưng khi lên phim, nhan sắc cặp đôi bị dìm tơi tả. Cụ thể, lớp filter màu phim trắng bệch trông thiếu sức sống. Điều này làm nhan sắc nam, nữ chính trong phim bị giảm đi đáng kể vì thiếu góc cạnh và chiều sâu.

 

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng?

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung poster mới, bất ngờ 'nhảy dù' phát sóng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính bất ngờ tung poster và trailer mới. Không những thế, còn có thông tin bộ phim đã bất ngờ nhảy dù phát sóng khiến nhiều khán giả thích thú.

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