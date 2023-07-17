Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trên tạp chí Bazaar số tháng 8. Không còn quyến rũ và gợi cảm, nàng tiểu hoa hóa quý cô thập niên 90 đầy cuốn hút trên trang bìa lần này.

Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh nhỏ với 2 dự án Công Tố và An Lạc Truyện . Tuy nhiên, diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương gây tranh cãi ở cả hai dự án.

Được biết, phong cách trang điểm lần này được thực hiện bởi bàn tay của vị Giám đốc sáng tạo và hình ảnh của hãng trang điểm Dior - Peter Philips. Vốn đã sở hữu đôi mắt sâu to tròn, việc sử dụng kiểu kẻ mắt mèo càng khiến gương mặt càng thêm sắc sảo. Nhiều ý kiến trái chiều cho rằng tạo hình của mỹ nữ Tân Cương khiến khuôn mặt người đẹp trông lớn tuổi hơn.

Trong dự án chính kịch Công Tố, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai một nữ công tố viên. Để phù hợp với nhân vật trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba trang điểm nhẹ, lựa chọn trang phục giản dị phù hợp với một công tố viên trong đời thường. Song, vẻ ngoài xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nổi bật trên màn ảnh. Nhiều khán giả cho rằng, mỹ nhân Tân Cương quá xinh đẹp để vào vai một công tố viên. Điều này ảnh hưởng tới cảm xúc của họ khi xem phim.

An Lạc truyện là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba với màn ảnh nhỏ sau gần một năm vắng bóng. Phim được thực hiện từ năm 2021 nhưng phải tới năm 2023 mới chính thức lên sóng.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn luôn được đánh giá cao về ngoại hình nhưng khi lên phim, nhan sắc cặp đôi bị dìm tơi tả. Cụ thể, lớp filter màu phim trắng bệch trông thiếu sức sống. Điều này làm nhan sắc nam, nữ chính trong phim bị giảm đi đáng kể vì thiếu góc cạnh và chiều sâu.