Địch Lệ Nhiệt Ba khó lòng 'lội ngược dòng' qua một chi tiết trong video đóng máy phim Lợi Kiếm Hoa Hồng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai đóng chính đã chính thức đóng máy. Theo đó, đoàn phim cũng tung ra hình ảnh lẫn video hậu trường đóng máy.

Trong video ghi lại hành trình diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành đề tài gây tranh cãi mạnh mẽ. Đáng chú ý là cảnh khóc 2 giây của cô nàng đã nhận nhiều lời chê bai vì quá tệ vì cứ như đang cười. Nhiều khán giả còn khẳng định Mỹ nhân Tân Cương khó có khả năng ‘lội ngược dòng’ trong thời gian tới.

Trước đó, 2 bộ phim Công Tố và An Lạc Truyện của cô nàng chính thức lên sóng và nhận nhiều lời chê bai. Đáng chú ý, dự án chính kịch Công Tố được kì vọng giúp cô ‘chuyển hình’ nhưng hoàn toàn thảm bại, nhận rating 0% cùng nhiều đánh giá tiêu cực về diễn xuất lẫn kịch bản. Nhiều khán giả cho rằng cô gần như đã qua thời có thể ‘gánh’ dự án chỉ bằng nhan sắc và độ nổi tiếng, khi mảng phim chiếu đài khiến nữ diễn viên hoàn toàn bại trận dù có xinh đẹp đến đâu.

Lợi Kiếm Hoa Hồng là bộ phim truyền hình đề tài cảnh sát tội phạm. Nội dung kể về nữ chính Hoa Nghiên là một nữ cảnh sát có mong muốn tham gia vào đội chống ma túy để tìm ra chân tướng đằng sau cái chết của bạn trai. Xuyên suốt quá trình làm việc, Hoa Nghiên đã biểu hiện rất xuất sắc, từ đó được giao nhiệm vụ phòng chống buôn người.

Tham gia dự án này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hóa thân thành nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô sẽ dựa vào những suy luận tỉ mỉ, khả năng phán đoán chính xác và hành động liều lĩnh để khám phá ra sự thật gây sốc sau mỗi vụ án, từ đó khiến các đồng nghiệp trước đó từng tỏ thái độ hoài nghi phải thán phục.