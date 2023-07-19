Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện' được netizen so sánh với... Tôn Ngộ Không

Khán giả nói tạo hình mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba ở phim mới giống Bật Mã Ôn "Tây du ký".
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Ở buổi livestream tối 17/7, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết dù coi Tây du ký từ nhỏ, cô bất ngờ khi khán giả liên tưởng bản thân với Bật Mã Ôn. Khi xem các video so sánh, Nhiệt Ba cũng đồng tình với sự liên tưởng. Dù vậy, không phải cô cố tình bắt chước cách diễn của Lục Tiểu Linh Đồng.
An Lạc truyện là bộ phim cổ trang Hoa ngữ tiếp theo của Nhiệt Ba. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng.
Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc.
Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Nhậm An Lạc, Cung Tuấn vai thái tử Hàn Diệp và Lưu Vũ Ninh vai Lạc Minh Tây.