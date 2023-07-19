Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện' được netizen so sánh với... Tôn Ngộ Không

Sao quốc tế 19/07/2023 08:55

Khán giả nói tạo hình mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba ở phim mới giống Bật Mã Ôn "Tây du ký".

An Lạc truyện do Nhiệt Ba đóng chính phát trên Youku từ ngày 12/7, trên các diễn đàn phim, nhiều người so sánh cảnh phim của cô với Bật Mã Ôn (Lục Tiểu Linh Đồng đóng). Hàng nghìn khán giả cho rằng một số tạo hình, biểu cảm, động tác của Nhiệt Ba (vai Nhậm An Lạc) giống tiền bối, nhất là đoạn chống nạnh, gác chân lên bàn.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện' được netizen so sánh với... Tôn Ngộ Không - Ảnh 1
Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện' được netizen so sánh với... Tôn Ngộ Không - Ảnh 2
Khán giả cho rằng một số tạo hình, biểu cảm, động tác của Nhiệt Ba giống nhân vật Tôn Ngộ Không

Trên Weibo, fan của người đẹp nhận xét cô dễ thương, nhí nhảnh, số khác cho rằng đoàn phim bắt chước tác phẩm kinh điển, thiếu sáng tạo.

Ở buổi livestream tối 17/7, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết dù coi Tây du ký từ nhỏ, cô bất ngờ khi khán giả liên tưởng bản thân với Bật Mã Ôn. Khi xem các video so sánh, Nhiệt Ba cũng đồng tình với sự liên tưởng. Dù vậy, không phải cô cố tình bắt chước cách diễn của Lục Tiểu Linh Đồng.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện' được netizen so sánh với... Tôn Ngộ Không - Ảnh 3
Hành động của cô nàng trông khá giống với tiền bối Lục Tiểu Linh Đồng 

An Lạc truyện là bộ phim cổ trang Hoa ngữ tiếp theo của Nhiệt Ba. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện' được netizen so sánh với... Tôn Ngộ Không - Ảnh 4
Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện' được netizen so sánh với... Tôn Ngộ Không - Ảnh 5
Tạo hình của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc truyện 

Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc.

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Nhậm An Lạc, Cung Tuấn vai thái tử Hàn Diệp và Lưu Vũ Ninh vai Lạc Minh Tây.

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều?

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn Phim Tây du Ký An Lạc Truyện Tin tức giải trí

TIN LIÊN QUAN

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều?

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều?

Địch Lệ Nhiệt Ba khó lòng 'lội ngược dòng' qua một chi tiết trong video đóng máy phim Lợi Kiếm Hoa Hồng

Địch Lệ Nhiệt Ba khó lòng 'lội ngược dòng' qua một chi tiết trong video đóng máy phim Lợi Kiếm Hoa Hồng

Địch Lệ Nhiệt Ba bị động chạm vùng nhạy cảm tại sân bay, không dám tố cáo hành vi sàm sỡ của fan

Địch Lệ Nhiệt Ba bị động chạm vùng nhạy cảm tại sân bay, không dám tố cáo hành vi sàm sỡ của fan

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'bà cô già' trong tạo hình quý cô thập niên 90 trên tạp chí

An Lạc truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá vẫn chưa bứt phá dù đạt thành tích đáng kể

An Lạc truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá vẫn chưa bứt phá dù đạt thành tích đáng kể

Mỹ nhân 2001 lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba ở An Lạc Truyện với màn múa ấn tượng

Mỹ nhân 2001 lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba ở An Lạc Truyện với màn múa ấn tượng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn