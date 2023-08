Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện' được netizen so sánh với... Tôn Ngộ Không

An Lạc truyện do Nhiệt Ba đóng chính phát trên Youku từ ngày 12/7, trên các diễn đàn phim, nhiều người so sánh cảnh phim của cô với Bật Mã Ôn (Lục Tiểu Linh Đồng đóng). Hàng nghìn khán giả cho rằng một số tạo hình, biểu cảm, động tác của Nhiệt Ba (vai Nhậm An Lạc) giống tiền bối, nhất là đoạn chống nạnh, gác chân lên bàn. Khán giả cho rằng một số tạo hình, biểu cảm, động tác của Nhiệt Ba giống nhân vật Tôn Ngộ Không Trên Weibo, fan của người đẹp nhận xét cô dễ thương, nhí nhảnh, số khác cho rằng đoàn phim bắt chước tác phẩm kinh điển, thiếu sáng tạo.