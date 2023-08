An Lạc Truyện thất bại thảm hại, nguyên nhân chính đến từ Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sau thời gian dài đắp chiếu, An Lạc Truyện của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đã “nhảy dù” lên sóng những tập đầu tiên.

Mới đây, khán giả xem An Lạc Truyện bất ngờ phát hiện ra quảng cáo trong phim đã không còn xuất hiện từ ​​tập 18. Tình huống này thể hiện sự kém hấp dẫn của An Lạc Truyện trong việc thu hút thương vụ, nâng cao hiệu quả thương mại cho phim.

Khán giả cho rằng lý do cho việc này chính là vì các nhà quảng cáo bây giờ rất thông minh. Có thể thấy trong phim An Lạc Truyện , họ đều đầu tư vào những tập đầu tiên, bởi vì những tập đầu tiên của các bộ phim luôn có lưu lượng truy cập được chú ý nhiều nhất. Nhưng tiếp đó nếu lượng phát sóng của bộ phim không tốt, các nhà quảng cáo sẽ không thêm quảng cáo bổ sung.

Về chất lượng của An Lạc Truyện, có thể tuyển được nhiều quảng cáo từ trước khi lên sóng như vậy cũng không tệ. Và Địch Lệ Nhiệt Ba là nhân tố chính thu hút sự quan tâm của các thương hiệu cho An Lạc Truyện. Tuy nhiên, việc các thương vụ bắt đầu có xu hướng giảm dần và dừng hẳn từ tập 18 của An Lạc Truyện cũng cho thấy phim đã thất bại trong cuộc đua phim mùa hè 2023.

Bên cạnh đó, khán giả cũng quay ra chê trách Địch Lệ Nhiệt Ba, cho rằng cô nàng đã hết thời, không còn khả năng gánh phim.

An Lạc Truyện là bộ phim truyền kì cổ trang của Trung Quốc đại lục, cải biên từ tiểu thuyết Đế Hoàng thư của Tinh Linh, do Công ty Hữu hạn Cổ phần Truyền thông và Truyền hình Thượng Hải sản xuất. Phim do đạo diễn Thành Chí Siêu làm đạo diễn, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn đóng vai chính.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Nhâm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) – cô là hậu nhân công thần khai quốc với tình yêu thương con dân của mình. Nhưng vì hàm oan mà cả gia tộc đã gặp phải biến cố khiến cô rời xa nhung lụa để lang thang khắp nơi. Trong hành trình này, nàng đã giúp đỡ cho người dân nghèo chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh cũng như muốn tìm kiếm manh mối rửa sạch nỗi oan cho gia tộc mình.

