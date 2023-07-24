Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng tin đồn 'dùng phụ tùng' khi vòng ba thay đổi thất thường

Sao quốc tế 24/07/2023 16:23

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhiều người nghi ngờ dùng quần độn mông vì vòng ba lúc phẳng, lúc cong.

Mới đây, mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham gia một sự kiện hôm cuối tuần. Cô diện một bộ đầm sắc xanh, khoe vóc dáng. Trong ảnh chụp gửi báo chí, diễn viên trông nữ tính, ba vòng sexy, đặc biệt là vòng ba 'khủng'.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng tin đồn 'dùng phụ tùng' khi vòng ba thay đổi thất thường - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba sexy trong bộ đầm xanh 

Tuy nhiên, trong tấm ảnh chụp hậu trường, Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy vòng ba không 'khủng' như trong ảnh. Thậm chí, so với hình ảnh đi sự kiện vài ngày trước đó, diễn viên lộ rõ sự chênh lệch kích cỡ.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng tin đồn 'dùng phụ tùng' khi vòng ba thay đổi thất thường - Ảnh 2
Ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đi sự kiện trước đó 

Khi dự sự kiện ngày 21/7, ngôi sao Trung Quốc khiến fan trầm trồ vì thân hình chữ S. Thân hình Địch Lệ Nhiệt Ba vốn gầy mảnh mai, vì thế, việc cô sở hữu vòng ba nở nang gây nhiều bình phẩm.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng tin đồn 'dùng phụ tùng' khi vòng ba thay đổi thất thường - Ảnh 3

Thân hình Địch Lệ Nhiệt Ba vốn gầy mảnh mai, vì thế, việc cô sở hữu vòng ba nở nang gây nhiều bình phẩm.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, sinh ra tại Tân Cương. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường Học viện Hý kịch Thượng Hải, cô đã lọt vào mắt xanh của Dương Mịch và ký hợp đồng cho Gia Hành Thiên Hạ trong 15 năm.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng tin đồn 'dùng phụ tùng' khi vòng ba thay đổi thất thường - Ảnh 4
Chỉ sau vài năm ra mắt, Nhiệt Ba vươn lên hàng ngũ những tiểu hoa đán triển vọng trong showbiz Trung Quốc

Dưới sự nâng đỡ của đàn chị, chỉ sau vài năm, cô vươn lên hàng ngũ những tiểu hoa đán triển vọng trong showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên dù là ngôi sao đông fan bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ, nhưng do khả năng diễn xuất yếu kém, những bộ phim có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba trong nửa đầu năm 2023 đều thất bại thảm hại.

Khán giải nhận xét rằng nhan sắc quá xinh đẹp cũng là yếu tố khiến cô trở nên không phù hợp với nhân vật. Với vẻ kiêu sa, đài các, Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa ra hào quang của một nữ minh tinh, có phần lạnh lùng, xa cách, khó nhập vào một số vai đòi hỏi phải có nét riêng. 

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng tin đồn 'dùng phụ tùng' khi vòng ba thay đổi thất thường - Ảnh 5
Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba đôi khi khiến người xem dễ bị phân tâm và khó tập trung vào câu chuyện của nhân vật

Một số khán giả còn nói dù không ai quy định gương mặt của nhân vật phải như thế nào, nhưng trong điện ảnh, việc chọn diễn viên phù hợp hình tượng nhân vật là vô cùng quan trọng. Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba đôi khi khiến người xem dễ bị phân tâm và khó tập trung vào câu chuyện của nhân vật.

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Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với chiếc váy màu xanh ngọc quyến rũ khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

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