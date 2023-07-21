Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện

Sao quốc tế 21/07/2023 14:04

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn gây chú ý vì visual nhan sắc đẹp bất chấp 'cam thường' trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện.

Những ngày qua, dự án An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn đóng chính đã lên sóng nhận được sự quan tâm nhiều khán giả. Mới đây, đoàn phim này gây chú ý khi tổ chức buổi giao lưu của dàn cast chính với khán giả để tuyên truyền cho bộ phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện - Ảnh 1

Đáng chú ý, Địch lệ Nhiệt Ba ghi điểm với khí chất sang chảnh, cuốn hút. Cô nàng gây ấn tượng khi diện trang phục kín đáo, chiếc đầm ôm sát body khoe trọn vóc dáng thon gọn. Mỹ nhân thu hút mọi ánh nhìn với kiểu tóc tết cao cùng tông son đỏ quen thuộc, tôn lên đường nét khuôn mặt lai Tây. Dù hình ảnh có phần thiếu sáng nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nổi bật qua những hình ảnh cam thường.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện - Ảnh 2

Nam chính Cung Tuấn cũng không hề kém cạnh bạn diễn khi xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, điển trai khi lựa chọn outfit tông màu be trắng đầy lịch lãm nhưng không kém phần trẻ trung, năng động.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện - Ảnh 3

Đáng chú ý là màn tương tác đầy ăn ý của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn khi liên tục có những cử chỉ thân thiết và quan tâm đối phương khiến dân tình không khỏi phấn khích.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện - Ảnh 5

Mặc dù nhận được nhiều sự mong đợi lên sóng tuy nhiên khi bộ phim lên sóng lại khiến không ít khán giả thất vọng. Theo đó, An Lạc Truyện bị chê bai về phần kỹ xảo cẩu thả, đến mức khán giả có thể nhìn rõ cảnh phông xanh phía sau. Ngoài ra, góc quay, màu phim bị chê không đẹp, dẫn đến việc hình ảnh diễn viên không ấn tượng. Phần lồng tiếng cũng không khớp với khẩu hình nhân vật.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện - Ảnh 6

Bên cạnh đó, diễn xuất của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê thiếu sự tự nhiên. Cô có nhiều biểu cảm khoa trương, màu mè, khiến người xem khó chịu. Người hâm mộ chờ đợi Địch Lệ Nhiệt Ba có thể chuyển mình, lấy lại phong độ sự nghiệp từ An Lạc Truyện, song điều này cho đến nay vẫn rất khó có thể chắc chắn thành công.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê

Mới đây, dự án An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đã nhận được 'tin vui' giữa cơn bão lời chê của khán giả.

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