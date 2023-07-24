Không ngừng bị chê bai diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba cuối cùng cũng chính thức lên tiếng phản hồi

Nhận về nhiều ý kiến chê bai tạo hình, lối diễn không tiến bộ sau nhiều năm, Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức lên tiếng đáp trả.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa góp mặt với dự án cổ trang An Lạc truyện. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với thể loại cổ trang, sau phim Công tố tinh anh vừa lên sóng cuối tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê rập khuôn, thiếu sự tự nhiên. Một số bình luận cho rằng cô có nhiều biểu cảm khoa trương, màu mè, khiến người xem khó chịu.

Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê rập khuôn, thiếu sự tự nhiên trong tác phẩm mới Trong đó, cảnh phim của nữ diễn viên bị so sánh với Bật Mã Ôn (Lục Tiểu Linh Đồng đóng) trong Tây du ký. Một số người chỉ ra điểm tương đồng của Nhiệt Ba với tiền bối, như tạo hình, biểu cảm, động tác… Họ nhận định cô bắt chước và thiếu sự sáng tạo. Trước tranh cãi, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết bất ngờ vì không nghĩ 2 tác phẩm và vai diễn bị mang ra so sánh. Với nữ diễn viên, Tây du ký là tuổi thơ của cô và rất nhiều người. Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng trước nhận xét về diễn xuất 'Khi xem các video, tôi cũng bất ngờ vì đúng là mọi thứ khá giống. Tuy nhiên tôi và ê-kíp chưa bao giờ suy nghĩ bắt chước hay diễn rập khuôn như thế', cô nói. Diễn viên cũng mong khán giả thông cảm, thoải mái thưởng thức phim thay vì soi xét từng chi tiết.

Sau tác phẩm Công tố tinh anh, Địch Lệ Nhiệt Ba trở về vùng an toàn với tác phẩm cổ trang An Lạc Truyện. Phim xoay quanh cuộc đời Đế Tử Nguyên/Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), người gặp phải biến cố, rơi vào cảnh diệt môn. Sau khi phải lên núi ở ẩn, cô lên kế hoạch trở lại để tìm ra sự thật, lấy lại trong sạch cho gia tộc. Dù bị nhiều lời bình luận tiêu cực nhưng An Lạc truyện vẫn thu về không ít thành công Theo Sina, sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba chịu thua cả Trường Phong Độ và Ngọc Cốt Dao trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Vlinkage, và trước mắt khó có thể vươn lên hạng 1. Phim liên tục bị chê bai về phần kỹ xảo cẩu thả, đến mức khán giả có thể nhìn rõ cảnh phông xanh phía sau. Ngoài ra, góc quay, màu phim bị chê không đẹp, dẫn đến việc hình ảnh diễn viên không ấn tượng. Phần lồng tiếng cũng không khớp với khẩu hình nhân vật. Dù nổi tiếng, Nhiệt Ba vẫn thường xuyên gây tranh cãi vì năng lực diễn xuất hạn chế Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương, Trung Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp qua một vai diễn nhỏ trong phim A Na Nhĩ Hán năm 2013. Nhờ nhan sắc kiều diễm, cô được mệnh danh là bông hoa tuyết tới từ Tân Cương. Tên tuổi cô gắn với các phim Nữ vệ sĩ xinh đẹp, Trường ca hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Liệt hỏa như ca, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư... .

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn gây chú ý vì visual nhan sắc đẹp bất chấp 'cam thường' trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện.

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