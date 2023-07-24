Địch Lệ Nhiệt Ba o ép vòng một sau khi bị nữ MC nổi tiếng mỉa mai 'giả tạo'

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với chiếc váy màu xanh ngọc quyến rũ khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Xuất hiện tại sự kiện thương mại, Địch Lệ Nhiệt Ba "gây bão" với chiếc váy màu xanh ngọc quyến rũ. Mỹ nhân Tân Cương khiến khán giả không thể rời mắt khỏi những đường cong mượt mà, thần thái sang trọng, cùng nét đáng yêu của cô khi tương tác với fan. Đáng nói, trong lần xuất hiện này, Địch Lệ Nhiệt Ba tự tin khoe vòng một mà không có hành động che ngực như những lần trước. Trước đó, khi nữ diễn viên mặc trang phục hở ngực, cô thường có động tác lấy tay che ngực. Tuy nhiên, mỹ nhân Tân Cương bị MC Kim Tinh mỉa mai cho rằng động tác của Nhiệt Ba thiếu phóng khoáng, tự tin.

Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba đang ở trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Trong năm 2023, cô có liên tiếp hai bộ phim lên sóng là Công tố và An Lạc truyện. Tuy nhiên, cả hai đều không có thành tích tốt. Diễn xuất của nữ diễn viên bị chê không tiến bộ, luôn rập khuôn biểu cảm. Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa đóng máy phim chính kịch Lợi kiếm hoa hồng. Tuy nhiên, cô chưa công bố dự án kế tiếp.

Đa phần cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba khóc quá tệ, trông như đang cười. Chỉ với 2 giây hậu trường ngắn ngủi, nhiều khán giả đã tỏ ra thất vọng với diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương và cho rằng không cần thiết phải chờ đợi Lợi Kiếm Hoa Hồng lên sóng. Hiện tại, ở tuổi 31, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê cười khi là "đỉnh lưu" duy nhất (ngôi sao có lượng fan hâm mộ hùng hậu nhất, giá trị thương mại cao nhất và được truyền thông quan tâm) không có phim bùng nổ. Trong khi đó, các đỉnh lưu khác như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đều có nhiều tác phẩm gắn liền với tên tuổi của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng khi tái xuất ở hai dự án phim hoành tráng trong năm nay An Lạc truyện là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba với màn ảnh nhỏ sau gần một năm vắng bóng. Phim được thực hiện từ năm 2021 nhưng phải tới năm 2023 mới chính thức lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ich-le-nhiet-ba-o-ep-vong-mot-sau-khi-bi-nu-mc-noi-tieng-mia-mai-gia-tao-604556.html