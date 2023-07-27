Địch Lệ Nhiệt Ba 'đối đầu' với Dương Tử trong mùa hè, liệu An Lạc Truyện có 'lép vế' trước Trường Tương Tư?

Vào dịp hè này, cả hai đều trở lại với dòng phim cổ trang. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba có "An Lạc truyện" đang lên sóng thì Dương Tử cũng vừa trở lại với "Trường tương tư". Tuy nhiên, khán giả lại có những phản ứng trái ngược khi xem phim của hai tiểu hoa đán.

Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử thường bị khán giả chê bai về diễn xuất, mãi không có nhiều tiến bộ. Chính vì thế, không ít lần, những tác phẩm họ tham gia gây tranh cãi và nhận điểm Douban thấp.

Dù ban đầu được kì vọng nhưng khi lên sóng một thời gian "An Lạc truyện" trở thành bộ phim nhận nhiều phản ứng tiêu cực nhất của khán giả dịp hè. Cụ thể, phim bị chê bai thậm tệ từ kỹ xảo đến cách quảng bá, tuyên truyền. Thậm chí, nhiều khán giả còn tinh ý nhận ra ở các tập mới, quảng cáo không còn xuất hiện, hoặc khá ít.

Điều này được cho là phim không đạt chất lượng, tỉ suất lượt xem không cao, gặp nhiều ồn ào nên các thương hiệu không còn mặn mà quảng cáo trên "An Lạc truyện". Đặc biệt, nhiều khán giả chỉ trích Địch Lệ Nhiệt Ba khi cho rằng, cô chính là điểm đen khiến "An Lạc truyện" bị chê tơi tả.

Khán giả cho rằng, cô nàng đã hết thời, không còn khả năng gánh phim bởi diễn xuất của nữ diễn viên không có tiến bộ, vẫn đơ và thiếu kinh nghiệm diễn, tương tác với nam chính. Chính vì thế, từ đầu năm 2023 đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có hai bộ phim được lên sóng là Công Tố và An Lạc truyện. Đáng tiếc, cả hai bộ phim này đều không thể bùng nổ như mong đợi.

Trong khi đó, "Trường tương tư" là phim đánh dấu sự trở lại của Dương Tử. Vai Tiểu Yêu của Dương Tử là nhân vật có độ hot phim truyền hình đột phá với hơn 1 triệu đầu tiên vào năm 2023. Phim vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video, nhiệt độ Tencent của phim đã phá 12.500. Thậm chí, phim đứng thứ 5 trên bảng hot search dù chỉ mới phát sóng.

Ngoài những thành tích kể trên, hiện "Trường tương tư" đang nhận nhiều đánh giá tích cực bởi sự trở lại có tiến bộ của Dương Tử. Cô được khen ngợi tạo hình ổn, diễn xuất tròn vai ở những tập đầu tiên.