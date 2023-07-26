Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị thương sau 7 tháng tái xuất thất bại với 2 bộ phim

Sao quốc tế 26/07/2023 07:35

Thời gian gần đây, hai bộ phim Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đều không đạt hiệu ứng như mong đợi.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ khiến fan lo lắng vì bị chấn thương trong quá trình làm việc. Trong khi ghi hình cho chương trình Xin Chào Thứ 7, đã có 1 vài va chạm xảy ra. Vì mỹ nhân Tân Cương kiên trì quay xong chương trình nên mọi người nghĩ không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng, sau đó ê-kíp đã phải đưa nàng tiểu hoa tới bệnh viện, rất may kết quả cho thấy không có vấn đề gì lớn. 

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị thương sau 7 tháng tái xuất thất bại với 2 bộ phim - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị thương sau 7 tháng tái xuất thất bại với 2 bộ phim - Ảnh 2

Trở lại sau hơn 7 tháng không vào đoàn phim, Địch Lệ Nhiệt Ba chăm chỉ "chạy show" và tương tác với người hâm mộ. Đáng tiếc là cả hai bộ phim Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện đều không đạt hiệu ứng như mong đợi. 

Những tưởng Công Tố Tinh Anh sẽ đánh dấu bước chuyển hình đáng kể cho nữ diễn viên thì lại nhận về vô số chê bai vì diễn xuất đơ cứng, non kém. Tuy nhiên, An Lạc Truyện lên sóng gần đây có vẻ ổn áp nhưng người hâm mộ cũng không hài lòng về khâu chế tác phim như kỹ xảo 3 xu, tạo hình đơn giản. Bên cạnh đó, bộ phim cũng vướng vào tranh chấp giữa nhà sản xuất và nền tảng phát sóng nên không được tuyên truyền. 

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị thương sau 7 tháng tái xuất thất bại với 2 bộ phim - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị thương sau 7 tháng tái xuất thất bại với 2 bộ phim - Ảnh 4

An Lạc Truyện là bộ phim cổ trang, chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng.

Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc.

 

Vốn nguyên tác đã rất được yêu thích, nên sau khi chuyển thể, bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Nhậm An Lạc, Cung Tuấn vai thái tử Hàn Diệp và Lưu Vũ Ninh vai Lạc Minh Tây.

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