Dương Tử lộ mặt sưng vù trong Trường Tương Tư, làm dấy lên nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng bộ phim Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính cũng đã được lên sóng, đồng thời chính thức gia nhập đường đua phim hè 2023.

Bắt đầu lên sóng từ ngày 24/7, phim "Trường tư tư" do Dương Tử đóng chính đã thu về những đánh giá tích cực từ khán giả. Phim đạt 26.000 nhiệt độ hot, thu về 6 thương hiệu, 23 quảng cáo với tổng thời gian là 179 giây. Bên cạnh đó, phim trở thành cái tên góp mặt trong top hot search của weibo. Tuy nhiên, hàng loạt blogger đã bất ngờ đăng tải bài viết bình luận về nhan sắc của Dương Tử trong Trường Tương Tư. Theo đó, những blogger này cho rằng gương mặt của Dương Tử đang trong trạng thái không tốt, thậm chí còn bị sưng nghiêm trọng.

Ngay sau đó, cư dân mạng cũng đã tràn vào để tranh luận về vấn đề này. Nhiều khán giả cho rằng vì đang trong tạo hình giả trai nên Dương Tử mới phải hóa trang và xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ như vậy.

Trong khi đó, có không ít khán giả lên tiếng chê bai Dương Tử, cho rằng nữ diễn viên đã can thiệp dao kéo để trở nên xinh đẹp nhưng lại bị tác dụng ngược. Cụ thể, trong nhiều phân cảnh, nữ diễn viên để lộ gương mặt sưng vù, biểu cảm đơ cứng khiến người xem không khỏi khó chịu. Trường tương tư có nội dung xoay quanh câu chuyện giữa Tiểu Yêu và ba người đàn ông tài hoa. Theo nguyên tác, Tiểu Yêu sống dưới thân phận của Văn Tiểu Lục, một nam nhi làm nghề thầy thuốc. Cuộc đời của Tiểu Yêu gắn liền với nhiều trắc trở, sống nay đây mai đó nhưng sau này lại trở thành Vương cơ của Cao Tân. Ba nhân vật nam chủ chốt là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) và Chuyên Húc (Trương Vãn Ý) đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu. Đồ Sơn Cảnh là người Tiểu Yêu đem lòng yêu. Tương Liễu là người yêu Tiểu Yêu đơn phương. Thương Huyền là biểu ca đem lòng yêu Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại.

Vì sao sở hữu lưu lượng lớn nhưng Dương Tử có tới 3 phim rating chạm đáy 0%? Dương Tử nhận được quan tâm bởi thống kê vừa công bố của Tổng cục phát thanh truyền hình Trung Quốc về liên tiếp 3 bộ phim với rating chạm đáy 0,1%

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