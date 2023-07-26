Vì sao sở hữu lưu lượng lớn nhưng Dương Tử có tới 3 phim rating chạm đáy 0%?

Sao quốc tế 26/07/2023 10:45

 Dương Tử nhận được quan tâm bởi thống kê vừa công bố của Tổng cục phát thanh truyền hình Trung Quốc về liên tiếp 3 bộ phim với rating chạm đáy 0,1%

Mới đây, Dương Tử vừa được "xướng tên" trong danh sách thống kê vừa công bố của Tổng cục phát thanh truyền hình Trung Quốc về liên tiếp 3 bộ phim với rating chạm đáy 0,1% của cô. Trong 3 bộ phim này có 2 cái tên từng chiếu trên các nền tảng trực tuyến trước, sau đó mới chiếu đài.

Ba bộ phim rating chạm đáy 0,1% của Dương Tử bao gồm: Long Châu Truyền Kỳ (đài Bắc Kinh): 0,14%, Trầm Hương Như Tiết (đài An Huy, chiếu mạng trước đài sau): 0.13%và Nữ Tâm Lý Sư (đài Giang Tô, chiếu mạng trước đài sau): 0.166%.

Vì sao sở hữu lưu lượng lớn nhưng Dương Tử có tới 3 phim rating chạm đáy 0%? - Ảnh 1

 

Có thống kê này là bởi bộ phim Nữ Tâm Lý Sư mới được hoàn thành việc phát sóng trên đài Giang Tô với mức rating liên tục giảm, từ con số 0,283% ở tập 1 xuống chỉ còn 0,147% sau hành trình 40 tập lên sóng. Đáng nói hơn là Nữ Tâm Lý Sư được Dương Tử chọn, cùng với Trầm Hương Như Tiết, để đề cập trong phần tác phẩm tiêu biểu của mình.

Ngay khi chủ đề này được đăng tải, nó lập tức nhận về hàng loạt bình luận tranh cãi từ khán giả. Sở dĩ có điều này là bởi nhiều người cho rằng 2/3 bộ phim kể trên đều đã từng chiếu trên mạng trước khi phát sóng trên đài, chính bởi vậy, lượng khán giả có ít cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, con số 0,1% thì quả thật là quá thấp đối với một cái tên đình đám, được cho là "quốc dân độ" như Dương Tử. Chưa kể Nữ Tâm Lý Sư còn là chiếu đài lần đầu và rating thì chỉ có giảm, không có tăng, quả vẫn là một sự thất bại đầy đáng tiếc.

 

Vì sao sở hữu lưu lượng lớn nhưng Dương Tử có tới 3 phim rating chạm đáy 0%? - Ảnh 2

Tại thời điểm hiện tại, Trường Tương Tư của Dương Tử mới phát hành những tập đầu tiên và nhận được những phản hồi tương đối tịch cực. Ngay trong buổi tối phát sóng, phim đã phá 2300 nhiệt độ trên nền tảng Tencent. 

Trường tương tư có nội dung xoay quanh câu chuyện giữa Tiểu Yêu và ba người đàn ông tài hoa. Theo nguyên tác, Tiểu Yêu sống dưới thân phận của Văn Tiểu Lục, một nam nhi làm nghề thầy thuốc.  Cuộc đời của Tiểu Yêu gắn liền với nhiều trắc trở, sống nay đây mai đó nhưng sau này lại trở thành Vương cơ của Cao Tân. Ba nhân vật nam chủ chốt là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) và Chuyên Húc (Trương Vãn Ý) đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu. Đồ Sơn Cảnh là người Tiểu Yêu đem lòng yêu. Tương Liễu là người yêu Tiểu Yêu đơn phương. Thương Huyền là biểu ca đem lòng yêu Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại.

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Chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên, 'Trường tương tư' nhanh chóng đạt thành tích khủng, chính thức phá 28000 điểm nhiệt trên Tencent Video.

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