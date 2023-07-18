Lý do người hâm mộ phản đối việc Dương Tử và Thành Nghị 'yêu lại từ đầu' trong dự án mới

Nhờ phản ứng hóa học cực tốt trong "Trầm vụn hương phai", Dương Tử và Thành Nghị được “đẩy thuyền” nhiệt tình, lượng người hâm mộ của cặp đôi nhiều không đếm xuể.

Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính là một trong những dự án cổ trang đình đám của màn ảnh nhỏ xứ Trung trong năm vừa qua.

Nhờ phản ứng hóa học cực tốt trong dự án nói trên, cặp đôi được “đẩy thuyền” nhiệt tình, lượng người hâm mộ của cặp đôi nhiều không đếm xuể. Không để khán giả đợi lâu, blogger xứ Trung vừa tung tin, Dương Tử sẽ tái hợp vào tháng 7 này, nhưng ở thế đối đầu.

Trên mạng xã hội Weibo, cư dân mạng vừa chia sẻ thông tin về 2 dự án truyền hình sắp tới của Dương Tử và Thành Nghị. Tại phần hiển thị thời gian lên sóng, có thể nhận thấy, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lên sóng ngày 18/7, còn Trường Tương Tư do Dương Tử đóng sẽ chiếu ngay sau đó - 21/7. thông tin này chưa được phía ê-kíp làm phim và các diễn viên có liên quan lên tiếng xác nhận.

Nếu việc phim “nhảy dù” lên sóng là thật, khán giả sẽ có dịp chứng kiến màn tái hợp của Thành Nghị - Dương Tử trên đường đua phim ảnh tháng 7. Không còn là cộng sự như hồi còn đóng Trầm Vụn Hương Phai, lần này, cặp đôi nhiều khả năng sẽ ở thế đối đầu với nhau.

Trên các diễn đàn mạng, thông tin về ngày dự kiến phát sóng của hai dự án nói trên nhận được sự quan tâm lớn. Được biết, đây là hai tựa phim được đầu tư quy mô lớn, quy tụ sự tham gia của độ ngũ chế tác giàu kinh nghiệm, cùng dàn cast hàng đầu màn ảnh.

Rộ tin Dương Tử từ chối, Trần Đô Linh sẽ là nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương 2 ? Dự án phim Hương Mật Tựa Khói Sương đang lên kế hoạch ghi hình cho phần 2 nhận được chú ý lớn từ cộng đồng mạng thời gian vừa qua.

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