Trong khi Vương Nhất Bác được khen kính nghiệp thì Dương Tử lại bị chê dù cùng một hành động

Sao quốc tế 17/07/2023 09:21

Cùng làm một điều này nhưng cư dân mạng lại có những phản ứng trái chiều đối với Dương Tử - Vương Nhất Bác.

 Gần đây, Dương Tử, diễn viên chính của Trường Tương Tư đã cập nhật dòng giới thiệu tác phẩm tiêu biểu trong phần thông tin cá nhân Weibo. Ngoài Nhà Có Trai Có Gái đã có từ trước, khán giả phát hiện Dương Tử đã thêm các tác phẩm Hương Mật Tựa Khói Sương, Thân Ái Nhiệt Ái, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Dư Sinh, Trầm Vụn Hương Phai. Điều đặc biệt là nữ diễn viên đề cập tới một bộ phim chưa phát sóng là Trường Tương Tư.

Trong khi Vương Nhất Bác được khen kính nghiệp thì Dương Tử lại bị chê dù cùng một hành động - Ảnh 1
Dương Tử bổ sung các tác phẩm giới thiệu vào profile cá nhân trong đó có Trường Tương Tư chưa phát sóng. 

Trước đó, Vương Nhất Bác cũng đã sửa tác phẩm tiêu biểu trong phần giới thiệu vắn tắt trên Weibo. Theo cư dân mạng phát hiện, phần giới thiệu tóm tắt tác phẩm tiêu biểu trên weibo cá nhân, Vương Nhất Bác đã xóa Cùng Em Đi Tận Cùng Thế Giới,  Trần Tình Lệnh và ghi thêm 3 tác phẩm điện ảnh thay thế là Vô Danh, Trường Không Chi Vương, Nhiệt Liệt.

Trong khi Vương Nhất Bác được khen kính nghiệp thì Dương Tử lại bị chê dù cùng một hành động - Ảnh 2
Trong khi Vương Nhất Bác có hành động tương tự lại bất ngờ được khen ngợi. 

Hành động giống nhau nhưng phản ứng của khán giả với Dương Tử và Vương Nhất Bác lại khác xa nhau. Đối với Vương Nhất Bác, nhìn chung khán giả đánh giá cao tình thần làm nghề của nam diễn viên, cho rằng anh chàng nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp và luôn hướng tới những thành tựu trong tương lai. 

Trong khi Vương Nhất Bác được khen kính nghiệp thì Dương Tử lại bị chê dù cùng một hành động - Ảnh 3
Nhiều người cho rằng Dương Tử có phần hơi vội vã khi Trường Tương Tư vẫn chưa chinnhs thức phát sóng. 

Trong khi đó, Dương Tử lại nhận về không ít những lời mỉa mai và bình luận tiêu cực. Khán giả cho rằng nữ diễn viên đang thể hiện sự kiêu căng, tự mãn của mình với Trường Tương Tư dù phim này chưa chính thức chốt lịch lên sóng. 

Trong khi Vương Nhất Bác được khen kính nghiệp thì Dương Tử lại bị chê dù cùng một hành động - Ảnh 4
Có thể, Dương Tử đã đặt kỳ vọng khá lớn và Trường Tương Tư. 

Dự án này được nhà sản xuất xếp vào hạng mục trọng điểm với kinh phí đầu tư lớn. Cách đây không lâu, Trường tương tư cũng vừa cán mốc 2 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent. Điều này cũng phần nào cho thấy mức độ quan tâm của khán giả đối với bộ phim này. Mới nhất, dàn diễn viên cũng đã bắt đầu tham gia vào quá trình quảng bá cho bộ phim trên các nền tảng mạng xã hội và phương tiện truyền thông.

Trong khi Vương Nhất Bác được khen kính nghiệp thì Dương Tử lại bị chê dù cùng một hành động - Ảnh 5
Hiện tai, Dương Tử đang trên phim trường Thừa Hoan Ký hợp tác cùng Hứa Khải. 
Thực tích giải thưởng của tứ đại đỉnh lưu nữ: Dương Tử tệ nhất

Thực tích giải thưởng của tứ đại đỉnh lưu nữ: Dương Tử tệ nhất

Trong số tứ đại đỉnh lưu nữ, có vẻ như Dương Tử là người có thực tích giải thưởng kém nhất.

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