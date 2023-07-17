Thực tích giải thưởng của tứ đại đỉnh lưu nữ: Dương Tử tệ nhất

Trong số tứ đại đỉnh lưu nữ, có vẻ như Dương Tử là người có thực tích giải thưởng kém nhất.

Đầu tiên phải kể đến Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên có lẽ là người có sự nghiệp thành công và ổn định nhất. Nữ diễn viên từng giành được Thị hậu Kim Ưng với vai diễn Hoa Thiên Cốt năm 2015 và Đề cử Nữ chính xuất sắc nhất giải thưởng Bạch Ngọc Lan với vai Hứa Bán Hạ (Gió Thổi Bán Hạ) năm 2023.

Triệu Lệ Dĩnh là sao nữ có thực tích tốt nhất trong tứ đại đỉnh lưu nữ về mặt giải thưởng. Không chỉ sở hữu lượng fan trung thành đông đảo, ngôi sao Hoa thiên cốt còn có quốc dân độ vô cùng cao, được công chúng ở nhiều lứa tuổi biết đến và khen ngợi. Bên cạnh đó, việc "bỏ túi" nhiều tác phẩm ăn khách giúp nữ diễn viên củng cố vị trí vững chắc trong làng giải trí.



Dương Mịch vẫn duy trì được độ hot suốt nhiều năm. Kỳ phùng địch thủ lâu năm của Triệu Lệ Dĩnh nhưng Dương Mịch lại lép vế hơn hẳn. Nữ diễn viên từng hai lần nhận được đề cử Thị hậu Kim Ưng và Thị hậu Bạch Ngọc Lan nhưng không có duyên với những giải thưởng này. Hiện tại, cư dân mạng cho rằng cô nàng chỉ kém Triệu Lệ Dĩnh về thực lực, điều mà cần phải trau dồi hơn nữa thông qua các tác phẩm với kịch bản đa dạng, tránh đi theo lối mòn phim cổ trang thần tượng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ lưu lượng thứ 2 nhận được giải thưởng danh giá dù chiến thắng của cô không mấy thuyết phục. Giành Thị hậu Kim Ưng với bộ phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị ném đá dữ dội. Thậm chí nữ diễn viên đã phải ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để dư luận lắng xuống. Nguyên nhân là bởi Kim Ưng năm đó trao giải theo lượt bình chọn của người hâm mộ. Việc có lượng fans đông đảo đã giúp mỹ nhân Tân Cương giành giải dù bộ phim có chất lượng tệ. Ngoài ra nữ diễn viên cũng từng được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất Bạch Ngọc Lan sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Dương Tử được cho là kém nhất trong 4 người. Nếu Triệu Lệ Dĩnh là con dâu, con gái quốc dân thì Dương Tử lại là em gái quốc dân của Cbiz. Xuất phát điểm là ngôi sao nhí, ngay từ khi còn nhỏ Dương Tử đã nhận được sự yêu thích của khán giả xem phim. Dương Tử được cho là có thực tích kém nhất khi cô chỉ được đề cử Thị hậu Kim Ưng, Nữ phụ xuất sắc Bạch Ngọc Lan và nữ phụ xuất sắc Bách Hoa nhưng chưa một lần được giải.

Lý do Nhậm Mẫn không biết phát huy cơ hội khi đóng cặp cùng 'đỉnh lưu' Tiêu Chiến Nhậm Mẫn và Tiêu Chiến là cặp sao đang thủ vai chính trong trong "Ngọc cốt dao". Bộ phim nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả dù bên cạnh đó có không ít tranh cãi.

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