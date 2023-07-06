Cùng đóng chính kịch, Tiêu Chiến khiến 2 'đỉnh lưu' này trở tay không kịp vì quá xuất sắc

Sao quốc tế 06/07/2023 22:32

Tiêu Chiến hóa thân tròn trịa vào nhân vật khiến người hâm mộ tự hào và ghi dấu ấn.

Mùa hè năm nay, người xem tỏ ra háo hức hơn bao giờ hết với các tác phẩm chính kịch do dàn lưu lượng gồm Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính. Đối đầu trực diện, 3 lưu lượng kể trên lần lượt thể hiện được năng lực diễn xuất cũng như khả năng gánh phim của mình

Cùng đóng chính kịch, Tiêu Chiến khiến 2 'đỉnh lưu' này trở tay không kịp vì quá xuất sắc - Ảnh 1
Tiêu Chiến thành công chuyển mình nhờ vai diễn Tiêu Xuân Sinh. 

Trở lại đầy ngoạn mục trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Tiêu Chiến quả thật đã khẳng định tài năng cũng như khả năng gánh phim của mình. Theo Khốc Vân tổng hợp, bộ phim này vừa chiếu đã chiếm đầu bảng top 10 bộ phim có rating cao nhất. Rating trung bình của tập 1 và 2 là khoảng 1,2%. Đây được xem là con số khá tốt, nhất là với một bộ phim mới lên sóng. Về diễn xuất, Tiêu Chiến được đánh giá cao hơn hẳn hai đồng nghiệp nữ. Qua đó, cũng có thể thấy được Tiêu Chiến đã bước đầu dành được chiến thắng. 

Cùng đóng chính kịch, Tiêu Chiến khiến 2 'đỉnh lưu' này trở tay không kịp vì quá xuất sắc - Ảnh 2
Tiêu Chiến chứng minh đẳng cấp đỉnh lưu qua Vùng Biển Trong Mơ Ấy. 

Thời điểm chuẩn bị lên sóng, nhiều khán giả cho rằng, vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba có thể cải thiện sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đời tư. Bởi Công Tố Tinh Anh là tác phẩm được đầu tư và cũng là vai diễn lạ trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Cùng đóng chính kịch, Tiêu Chiến khiến 2 'đỉnh lưu' này trở tay không kịp vì quá xuất sắc - Ảnh 3
Diễn xuất khiến người xem ngán ngẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Nhiều khán giả cho rằng chính ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba đôi khi lại khiến người xem khó tập trung cho các tình tiết trong phim. Tạo hình của cô cũng đã hạn chế "son phấn" nhưng vốn sở hữu vẻ đẹp thu hút khiến cho hình tượng của cô trên phim thiếu đi sự mạnh mẽ, quyết liệt.

Cùng đóng chính kịch, Tiêu Chiến khiến 2 'đỉnh lưu' này trở tay không kịp vì quá xuất sắc - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là quá đẹp để hóa thân vào nhân vật. 

Bên cạnh nội dung khác biệt, dàn diễn viên chính cũng là một yếu tố giúp Hậu Lãng được kỳ vọng cao dù cuối cùng không như mong đợi. Sự xuất hiện của nam diễn viên gạo cội Ngô Cương như minh chứng thêm cho chất lượng của dự án này. 

Cùng đóng chính kịch, Tiêu Chiến khiến 2 'đỉnh lưu' này trở tay không kịp vì quá xuất sắc - Ảnh 5
Diễn xuất trơn tròn mắt của Triệu Lộ Tư gây chán ngán. 

Là diễn viên trẻ có nhiều tài nguyên cùng kỹ năng diễn xuất đang cải thiện tốt hơn trong những năm gần đây, Triệu Lộ Tư gây thất vọng khi 'khởi động' năm 2023 bằng vai diễn Tôn Đầu Đầu. 'Thánh nữ xuyên không' từng gây sốt trong bộ phim ăn khách Trần Thiên Trong Lời Đồn, tạo nên cú hit lớn trong sự nghiệp với phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn và gần nhất là vai diễn chiếu đài đầu tiên trong Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ). Thế nhưng khi trở lại trong Hậu Lãng, nữ diễn viên sinh năm 1998 như mất đi phong độ đang lên. 

Cùng đóng chính kịch, Tiêu Chiến khiến 2 'đỉnh lưu' này trở tay không kịp vì quá xuất sắc - Ảnh 6
Hậu Lãng là tác phẩm đáng quên trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư dù là phim chính kịch. 
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