Tiêu Chiến vừa lên sóng đã khiến Triệu Lộ Tư 'rớt đài': Đỉnh lưu hàng thật có khác

Bất ngờ nhảy dù phát sóng những tập đầu tiên nhưng Ngọc Cốt Dao chỉ mất 5 tiếng để phá mốc nhiệt 27.000 trên nền tảng Tencent. Chưa dừng lại ở đó, bộ phim còn nhận được nhiều lời khen ngợi về kỹ xảo, diễn xuất của nam nữ chính Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn. Việc Ngọc Cốt Dao đã gây áp lực rất lớn cho các bộ phim chiếu cùng thời điểm như Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trường Phong Độ, Mộ Sắc Tâm Ước, Trần Duyên…

Ngọc Cốt Dao mở đầu với thành tích khởi sắc.

Ở bảng hot search (xu hướng tìm kiếm) của mạng xã hội Weibo, từ khoá “Hôm nay Ngọc Cốt dao lên sóng" chiếm lĩnh vị trí số 1 với hơn 9 triệu lượt bài. Cũng trong ngày đầu, “Ngọt Cốt dao" lọt vào Top 8 bảng xếp hạng nhiệt độ do Datawin thống kê, và Top 3 bảng xếp hạng nhiệt độ phim chiếu mạng do Vlinkage tổng hợp.