Tiêu Chiến vừa lên sóng đã khiến Triệu Lộ Tư 'rớt đài': Đỉnh lưu hàng thật có khác

Sao quốc tế 05/07/2023 13:07

Vừa lên sóng những tập đầu tiên nhưng phim của Tiêu Chiến đã khiến Triệu Lộ Tư rớt đài.

Bất ngờ nhảy dù phát sóng những tập đầu tiên nhưng Ngọc Cốt Dao chỉ mất 5 tiếng để phá mốc nhiệt 27.000 trên nền tảng Tencent. Chưa dừng lại ở đó, bộ phim còn nhận được nhiều lời khen ngợi về kỹ xảo, diễn xuất của nam nữ chính Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn. Việc Ngọc Cốt Dao đã gây áp lực rất lớn cho các bộ phim chiếu cùng thời điểm như Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trường Phong Độ, Mộ Sắc Tâm ƯớcTrần Duyên

Tiêu Chiến vừa lên sóng đã khiến Triệu Lộ Tư 'rớt đài': Đỉnh lưu hàng thật có khác - Ảnh 1
Ngọc Cốt Dao mở đầu với thành tích khởi sắc. 

Ở bảng hot search (xu hướng tìm kiếm) của mạng xã hội Weibo, từ khoá “Hôm nay Ngọc Cốt dao lên sóng" chiếm lĩnh vị trí số 1 với hơn 9 triệu lượt bài. Cũng trong ngày đầu, “Ngọt Cốt dao" lọt vào Top 8 bảng xếp hạng nhiệt độ do Datawin thống kê, và Top 3 bảng xếp hạng nhiệt độ phim chiếu mạng do Vlinkage tổng hợp.

Tiêu Chiến vừa lên sóng đã khiến Triệu Lộ Tư 'rớt đài': Đỉnh lưu hàng thật có khác - Ảnh 2
Tiêu Chiến quả nhiên xứng tầm đỉnh lưu hàng thật giá thật. 

Nhân vật nam chính Thời Ảnh do Tiêu Chiến thủ vai lập tức soán ngôi Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư (phim Vụng trộm không thể giấu) để leo lên Top 1 bảng xếp hạng chỉ số nhân vật phim của Vlinkage với điểm số ấn tượng 9,24. Không khó để nhận ra ở thời điểm này rất khó để nàng tiểu hoa 95 có thể đuổi kịp đàn anh.

Tiêu Chiến vừa lên sóng đã khiến Triệu Lộ Tư 'rớt đài': Đỉnh lưu hàng thật có khác - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư rớt đài khi đối đầu Tiêu Chiến. 

Trên màn ảnh, Tiêu Chiến được khen phù hợp khi hóa thân trong tạo hình của thế tử Thời Ảnh. Anh có nhiều phân cảnh võ thuật đẹp mắt, cùng với chi tiết lấy cảm xúc của khán giả trong tập 3, khi biết tin mẹ chấp nhận tự tử vì muốn bảo vệ sự an toàn cho mình.

Tiêu Chiến vừa lên sóng đã khiến Triệu Lộ Tư 'rớt đài': Đỉnh lưu hàng thật có khác - Ảnh 4
Tạo hình của Tiêu Chiến cũng khiến chúng sinh phim cổ trang mê đắm. 
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Từ khóa:   Tiêu Chiến Ngọc Cốt Dao phim hoa ngu Triệu Lộ Tư

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