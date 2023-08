Tuy không bức phá như khán giả kỳ vọng, bộ phim cũng đạt một số thành tích ấn tượng.

Sau thời gian dài chờ đợi, "An Lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn chủ diễn đã chính thức lên sóng từ ngày 12/7. Ngay sau khi ra mắt công chúng, "An Lạc truyện" đã gây tranh cãi lớn trong mùa hè năm nay, chẳng hạn như nhiều phân cảnh "sạn", kỹ xảo không được chỉn chu, đoàn làm phim tuyên truyền hời hợt, diễn xuất của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba có phần đi xuống.

"An Lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn chủ diễn chính thức phá mức nhiệt 10.000 điểm nhiệt độ trên Youku trong 10 ngày liên tiếp Thế nhưng, tuy "An Lạc truyện" không bức phá như khán giả kỳ vọng, bộ phim cũng đạt một số thành tích ấn tượng. Đỉnh điểm, "An Lạc truyện" chính thức phá mức nhiệt 10.000 điểm nhiệt độ trên Youku trong 10 ngày liên tiếp. Về mức độ phổ biến toàn diện, bộ phim chiếm vị trí Top 1 phim truyền hình Maoyan, chỉ số giải trí Aiman và danh sách dư luận sôi nổi trên Beacon. Về dữ liệu tìm kiếm nóng, bộ phim đã thu được hơn 815 lượt tìm kiếm nóng trên toàn bộ mạng kể từ khi phát sóng và số lượng thảo luận về chủ đề "An Lạc truyện" lên tới hơn 35 triệu lượt. Trước đó, tối qua (12/7), bộ phim cổ trang "An Lạc truyện" đáng mong chờ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất ngờ phát sóng 1 tập đầu tiên trên nền tảng Youku. Thông tin “An Lạc truyện” công chiếu chỉ được thông báo trước 10 phút gây bất ngờ cho khán giả và người hâm mộ. Do vậy, “An Lạc truyện” cũng nhanh chóng lọt top đầu trong bảng xu hướng tìm kiếm trên nền tảng Weibo tại thời điểm đó.

Tuy không bức phá như khán giả kỳ vọng, bộ phim cũng đạt một số thành tích ấn tượng "An lạc truyện" là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Đế Hoàng Thư" của tác giả Tinh Linh. Bộ phim xoay quanh câu chuyện ngược tâm đầy cảm động giữa Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và Thái Tử Hàn Diệp (Cung Tuấn thủ vai). Nhậm An Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc, nhưng vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô được thái tử Hàn Diệp cưu mang, trở thành phụ tá của chàng. Sau đó, với trí thông minh của mình, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá được nhiều vụ án, giúp đỡ an dân. Cuối cùng Hàn Diệp đã lật lại vụ án của gia đình Nhậm An Lạc và rửa sạch oan khuất cho gia tộc của cô. Địch Lệ Nhiệt Ba đang gặp không ít thách thức vì phải đối đầu với một bộ phim "nặng ký" “Trường tương tư” của Dương Tử. Hai nữ đỉnh lưu Hoa đán lứa sau 90 cũng được khán giả đặt lên bàn cân so sánh Cũng trong thời điểm này, bộ phim “Trường tương tư” do Dương Tử - Trương Vãn Ý chủ diễn cũng vừa lên sóng vào tối 24/7 khiến “An Lạc truyện” gặp không ít thách thức vì phải đối đầu với một bộ phim "nặng ký". Bởi Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Tử đều là những tiểu Hoa đán luôn được khán giả đặt lên bàn cân so sánh.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'đối đầu' với Dương Tử trong mùa hè, liệu An Lạc Truyện có 'lép vế' trước Trường Tương Tư? Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử hiện đều là diễn viên nữ thuộc hàng "đỉnh lưu" của Hoa ngữ. Do đó, những bộ phim họ tham gia đều tạo sự chú ý với truyền thông và khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-lac-truyen-at-thanh-tich-khung-du-gay-tranh-cai-ich-le-nhiet-ba-co-lay-lai-vi-the-605699.html