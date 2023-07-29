Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ăn xin vẫn trang điểm lồng lộn, bị mỉa mai là nữ chính ám ảnh với cái đẹp nhất trên màn ảnh

Sao quốc tế 29/07/2023 17:28

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa góp mặt với dự án cổ trang An Lạc truyện. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với thể loại cổ trang, sau phim Công tố tinh anh vừa lên sóng cuối tháng 6 vừa qua.

Sau thời gian dài “đắp chiếu”, bom tấn cổ trang An lạc truyện đã chính thức lên sóng. Phim nhận được nhiều sự kỳ vọng lớn từ “mọt phim Hoa ngữ” khi được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư nổi danh và quy tụ dàn diễn viên “đỉnh lưu”: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh…

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ăn xin vẫn trang điểm lồng lộn, bị mỉa mai là nữ chính ám ảnh với cái đẹp nhất trên màn ảnh - Ảnh 1

Dù được kỳ vọng, song An lạc Truyện không nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Một trong những lý do đến từ nàng mỹ nữ tân cương. Diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1992 bị chê rập khuôn, thiếu sự tự nhiên. Một số bình luận cho rằng cô có nhiều biểu cảm khoa trương, màu mè, khiến người xem khó chịu. 

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ăn xin vẫn trang điểm lồng lộn, bị mỉa mai là nữ chính ám ảnh với cái đẹp nhất trên màn ảnh - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ăn xin vẫn trang điểm lồng lộn, bị mỉa mai là nữ chính ám ảnh với cái đẹp nhất trên màn ảnh - Ảnh 3

Trong đó, cảnh phim của nữ diễn viên bị so sánh với Bật Mã Ôn (Lục Tiểu Linh Đồng đóng) trong Tây du ký. Một số người chỉ ra điểm tương đồng của Nhiệt Ba với tiền bối, như tạo hình, biểu cảm, động tác… Họ nhận định cô bắt chước và thiếu sự sáng tạo. 

Mới đây nhất, tạo hình của cô nàng trong 1 phân cảnh là chủ đề bị netizen đưa ra mổ xẻ. Nhân vật Nhậm An Lạc của Địch Lệ Nhiệt Ba và thái tử Hàn Diệp - do Cung Tuấn thủ vai, phải giả vờ chịu cảnh bi đát, đi tha hương bên ngoài như ăn xin để xem tình hình bá tánh. Trong khi người dân đang khốn khổ, thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí Hàn Diệp cũng rách rưới chưa từng thấy thì Nhậm An Lạc lại... đẹp toả sáng một cách bất ngờ.

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ăn xin vẫn trang điểm lồng lộn, bị mỉa mai là nữ chính ám ảnh với cái đẹp nhất trên màn ảnh - Ảnh 4

Cô nàng chỉ trét một ít bụi bẩn lên mặt cho ra dáng khổ sở, còn lại vẫn đẹp như đang đi hội, với hàng lông mày kẻ sắc nét, môi hồng đậm. Dù vậy mà vẫn lừa được lính gác rằng cô là ăn xin "chính hiệu". Có ý kiến cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba quá ám ảnh với cái đẹp, đóng phim mà không chịu hi sinh hình tượng vì tình huống.

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ăn xin vẫn trang điểm lồng lộn, bị mỉa mai là nữ chính ám ảnh với cái đẹp nhất trên màn ảnh - Ảnh 5

An Lạc Truyện xoay quanh cuộc đời Đế Tử Nguyên/Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), người gặp phải biến cố, rơi vào cảnh diệt môn. Sau khi phải lên núi ở ẩn, cô lên kế hoạch trở lại để tìm ra sự thật, lấy lại trong sạch cho gia tộc.

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ăn xin vẫn trang điểm lồng lộn, bị mỉa mai là nữ chính ám ảnh với cái đẹp nhất trên màn ảnh - Ảnh 6

An Lạc truyện được khen vì có mạch phim nhanh, nội dung khá hấp dẫn. Sau vài tập lên sóng, phim lọt top những phim truyền hình gây chú ý trên các bảng xếp hạng. Dự án được đầu tư 1635 tỷ đồng – mức chi phí cao so với một tác phẩm truyền hình. Ngoài Nhiệt Ba, phim có sự góp mặt của Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh, Hạ Nam, Trần Đào... 

 

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