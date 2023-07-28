Sở hữu 80 triệu fan trên Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'lép vế' trước Dương Tử vì điều quan trọng này

Sao quốc tế 28/07/2023 07:18

Vốn là đỉnh lưu, có sức ảnh hưởng lớn vượt xa các hoa đán lứa 90 khác, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường được so sánh với nhau.

Có sức ảnh hưởng lớn vượt xa các hoa đán lứa 90 khác, Dương Tử hiện có hơn 61 triệu người theo dõi, trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba có gần 80 triệu người theo dõi trên Weibo. Tuy nhiên, cho đến nay, tình thế đảo ngược đến khó ngờ.

Dương Tử có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng trong những năm gần đây, bất kể là phim truyền hình hiện đại hay cổ trang. Đặc biệt, với "Trường tương tư" - phim có giá trị phổ biến nhanh nhất đạt 27.000 điểm, vượt qua "Ngọc cốt dao" của Tiêu Chiến trong ngày đầu tiên phát sóng.

Sở hữu 80 triệu fan trên Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'lép vế' trước Dương Tử vì điều quan trọng này - Ảnh 1Sở hữu 80 triệu fan trên Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'lép vế' trước Dương Tử vì điều quan trọng này - Ảnh 2

Mặt khác, đối với Địch Lệ Nhiệt Ba, những bộ phim truyền hình phát sóng trong những năm gần đây, chẳng hạn như Trường ca hành, Công tố... khi phát sóng vẫn có phần nổi tiếng, nhưng cuối cùng đều mất đi sức hút. Trong đó, phim "Công tố" là bộ phim chuyển mình của Địch Lệ Nhiệt Ba, hợp tác với Đồng Đại Vỹ. Tuy vậy, tỷ suất người xem không lý tưởng, rating tổng hợp trung bình của mỗi tập của cả bộ phim là 0,633%, điều này gây ra nhiều thất vọng.

Còn "An Lạc truyện", dù chưa được chấm điểm trên Douban nhưng mức độ truyền miệng ngay từ đầu đã không tốt, nhiều khán giả sau khi xem xong đã đưa ra những bình luận bất lợi, cốt truyện nhàm chán khiến người ta muốn ngủ gật. Mặc dù được đầu tư với kinh phí lớn nhưng kỹ xảo của phim kém chất lượng, các hiệu ứng đặc biệt được nhận xét “ba xu”. Vào cuối mỗi tập phát sóng, mức độ phổ biến và thảo luận của bộ phim giảm dần. Trong khi "Trường tương tư"  chỉ mới được phát sóng trong một ngày, nhưng mức độ phổ biến của nó đã vượt "An Lạc truyện".

 

Sở hữu 80 triệu fan trên Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'lép vế' trước Dương Tử vì điều quan trọng này - Ảnh 3Sở hữu 80 triệu fan trên Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'lép vế' trước Dương Tử vì điều quan trọng này - Ảnh 4

Vốn ra mắt với tư cách là diễn viên nhí, Dương Tử được khán giả theo dõi từng bước trưởng thành. Dù không ít lần cô bị chê xuống phong độ nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, Dương Tử vẫn có diễn xuất nhỉnh hơn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Khi mới ra mắt, sự nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba gắn liền với những tranh cãi tình ái. Mới nhất, cô vướng tin hẹn hò Hoàng Cảnh Du. Dù bị nhận xét không tốt lắm về diễn xuất trong các tác phẩm trước, song Dương Tử đã nỗ lực không ngừng để cải thiện, cuối cùng được công nhận. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba chưa đủ vững chắc, kỹ năng diễn xuất chưa thuyết phục được khán giả nên cô còn một chặng đường dài phía trước và vẫn cần phải cố gắng rất nhiều.

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Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử hiện đều là diễn viên nữ thuộc hàng "đỉnh lưu" của Hoa ngữ. Do đó, những bộ phim họ tham gia đều tạo sự chú ý với truyền thông và khán giả.

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