Cúc Tịnh Y bất ngờ bị 'réo tên' vì điều này khi "Trường tương tư" của Dương Tử lên sóng

Tính tới thời điểm hiện tại, "Trường tương tư" của Dương Tử đang là bộ phim hiếm hoi nhận được những phản ứng tích cực của khán giả sau thời gian nàng tiểu hoa đán này xuống phong độ.

"Trường tương tư" của Dương Tử đang là bộ phim nhận được những phản ứng tích cực của khán giả sau thời gian nàng tiểu hoa đán này xuống phong độ. Cụ thể, trong những tập đầu tiên lên sóng, Dương Tử xuất hiện trong hình dạng Văn Tiểu Lục - một chàng trai hành nghề y ở trấn Thanh Thủy. Việc nữ cải trang nam trong các phim Hoa ngữ không mới, trước đó ở "Thanh trâm hành", cô cũng hé lộ tạo hình cải trang nam.

Tuy nhiên, ở lần hoá thân này, nữ diễn viên được nhận xét có màn hoá thân sinh động và thể hiện cử chỉ tự nhiên. Từ cách đi đứng, ăn nói đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của nhân vật đều được cô xử lý kỹ càng. Điều này cho thấy, Dương Tử đã chịu khó nghiên cứu kĩ nhân vật của mình. Đặc biệt, dù phần cải trang nam vẫn giữ lại những nét nữ tính vốn có nhưng khán giả xem vai diễn khá dễ chịu bởi Dương Tử không quá trau chuốt nhân vật. Nữ diễn viên cọn lối make up nhẹ, tông màu giảm để tạo hình tự nhiên và không lố. Hiện trên Vlinkage, dàn diễn viên trong phim cũng có chỉ số rất tốt, nổi bật là Dương Tử với 9,22/10 điểm.

Bên cạnh đó, trái ngược với Dương Tử, trong "Hoa nhung", Cúc Tịnh Y bị chê tơi tả. Dù đã cải nam trang nhưng Cúc Tịnh Y vẫn không thay đổi gì đáng kể. Đã vậy, nữ diễn viên lần này còn không búi tóc, gương mặt trang điểm đậm khiến cô khác biệt quá lớn với dàn nhân vật nam sương gió. Điều phi lí là dù cải trang nam có cũng như không nhưng nhân vật của cô dễ dàng qua mặt các nam nhân, trong đó có cả nam chính Viêm Việt. Có thể nói, nhan sắc là điều khiến Cúc Tịnh Y thu hút người xem nhưng lần này đã phản tác dụng.

Lý do ' mỹ nam cổ trang thế hệ mới' Đặng Vi được 'đẩy thuyền' nhiệt tình với Dương Tử Ngay từ khi lên sóng, Trường Tương Tư do Dương Tử đóng nữ chính đã cho thấy sức hút khủng của mình khi giật lấy ngôi vương phim Hoa ngữ hot nhất thời gian này

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuc-tinh-y-bat-ngo-bi-reo-ten-vi-ieu-nay-khi-truong-tuong-tu-cua-duong-tu-len-song-605434.html