Cúc Tịnh Y bất ngờ bị 'réo tên' vì điều này khi "Trường tương tư" của Dương Tử lên sóng

Sao quốc tế 27/07/2023 12:30

Tính tới thời điểm hiện tại, "Trường tương tư" của Dương Tử đang là bộ phim hiếm hoi nhận được những phản ứng tích cực của khán giả sau thời gian nàng tiểu hoa đán này xuống phong độ.

"Trường tương tư" của Dương Tử đang là bộ phim nhận được những phản ứng tích cực của khán giả sau thời gian nàng tiểu hoa đán này xuống phong độ. Cụ thể, trong những tập đầu tiên lên sóng, Dương Tử xuất hiện trong hình dạng Văn Tiểu Lục - một chàng trai hành nghề y ở trấn Thanh Thủy. Việc nữ cải trang nam trong các phim Hoa ngữ không mới, trước đó ở "Thanh trâm hành", cô cũng hé lộ tạo hình cải trang nam.

Cúc Tịnh Y bất ngờ bị 'réo tên' vì điều này khi 'Trường tương tư' của Dương Tử lên sóng - Ảnh 1Cúc Tịnh Y bất ngờ bị 'réo tên' vì điều này khi 'Trường tương tư' của Dương Tử lên sóng - Ảnh 2

Tuy nhiên, ở lần hoá thân này, nữ diễn viên được nhận xét có màn hoá thân sinh động và thể hiện cử chỉ tự nhiên. Từ cách đi đứng, ăn nói đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của nhân vật đều được cô xử lý kỹ càng. Điều này cho thấy, Dương Tử đã chịu khó nghiên cứu kĩ nhân vật của mình.

Đặc biệt, dù phần cải trang nam vẫn giữ lại những nét nữ tính vốn có nhưng khán giả xem vai diễn khá dễ chịu bởi Dương Tử không quá trau chuốt nhân vật. Nữ diễn viên cọn lối make up nhẹ, tông màu giảm để tạo hình tự nhiên và không lố. Hiện trên Vlinkage, dàn diễn viên trong phim cũng có chỉ số rất tốt, nổi bật là Dương Tử với 9,22/10 điểm.

Cúc Tịnh Y bất ngờ bị 'réo tên' vì điều này khi 'Trường tương tư' của Dương Tử lên sóng - Ảnh 3Cúc Tịnh Y bất ngờ bị 'réo tên' vì điều này khi 'Trường tương tư' của Dương Tử lên sóng - Ảnh 4

Bên cạnh đó, trái ngược với Dương Tử, trong "Hoa nhung", Cúc Tịnh Y bị chê tơi tả. Dù đã cải nam trang nhưng Cúc Tịnh Y vẫn không thay đổi gì đáng kể. Đã vậy, nữ diễn viên lần này còn không búi tóc, gương mặt trang điểm đậm khiến cô khác biệt quá lớn với dàn nhân vật nam sương gió.

Điều phi lí là dù cải trang nam có cũng như không nhưng nhân vật của cô dễ dàng qua mặt các nam nhân, trong đó có cả nam chính Viêm Việt. Có thể nói, nhan sắc là điều khiến Cúc Tịnh Y thu hút người xem nhưng lần này đã phản tác dụng.

Lý do ' mỹ nam cổ trang thế hệ mới' Đặng Vi được 'đẩy thuyền' nhiệt tình với Dương Tử

Lý do ' mỹ nam cổ trang thế hệ mới' Đặng Vi được 'đẩy thuyền' nhiệt tình với Dương Tử

Ngay từ khi lên sóng, Trường Tương Tư do Dương Tử đóng nữ chính đã cho thấy sức hút khủng của mình khi giật lấy ngôi vương phim Hoa ngữ hot nhất thời gian này

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Cúc Tịnh Y sao hoa ngữ sao châu á Trường Tương Tư

TIN LIÊN QUAN

Lý do ' mỹ nam cổ trang thế hệ mới' Đặng Vi được 'đẩy thuyền' nhiệt tình với Dương Tử

Lý do ' mỹ nam cổ trang thế hệ mới' Đặng Vi được 'đẩy thuyền' nhiệt tình với Dương Tử

Vì sao sở hữu lưu lượng lớn nhưng Dương Tử có tới 3 phim rating chạm đáy 0%?

Vì sao sở hữu lưu lượng lớn nhưng Dương Tử có tới 3 phim rating chạm đáy 0%?

Lý do người hâm mộ phản đối việc Dương Tử và Thành Nghị 'yêu lại từ đầu' trong dự án mới

Lý do người hâm mộ phản đối việc Dương Tử và Thành Nghị 'yêu lại từ đầu' trong dự án mới

Rộ tin Dương Tử từ chối, Trần Đô Linh sẽ là nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương 2 ?

Rộ tin Dương Tử từ chối, Trần Đô Linh sẽ là nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương 2 ?

'Trường tương tư' ồ ạt tung loạt poster chưa từng công bố, 'nhá hàng' tạo hình độc lạ của Dương Tử trước thềm lên sóng

'Trường tương tư' ồ ạt tung loạt poster chưa từng công bố, 'nhá hàng' tạo hình độc lạ của Dương Tử trước thềm lên sóng

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 57 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn