Lý do ' mỹ nam cổ trang thế hệ mới' Đặng Vi được 'đẩy thuyền' nhiệt tình với Dương Tử

Trong phim, Dương Tử có mối quan hệ tình cảm phức tạp với tận 3 nhân vật nam, trong đó công tử Thập Thất (Đặng Vi) đang được khán giả yêu thích nhất do hội tụ đủ những yếu tố của một nam chính cổ trang kiểu mẫu.

Dự án "Trường Tương Tư" của Dương Tử đóng chính nhanh chóng đạt mức nhiệt 30.000 chỉ sau 1 ngày chiếu, là thành tích nhanh nhất năm 2023 của nền tảng Tencent.

Khi đang lên rừng, Văn Tiểu Lục (Dương Tử) vô tình trông thấy một nam nhân đáng thương, luộm thuộm và xấu xí bị bỏ rơi. Trông thấy đáng thương, Tiểu Lục đã "nhặt" anh về nhà cứu giúp và chăm sóc, nhưng đâu ngờ đằng sau lớp quần áo bụi bặm đó là một mỹ nam nhan sắc khuynh thành. Thập Thất vốn dĩ là công tử nhà giàu nhưng gặp "biến", có gia thế lẫn tài trí nhưng lại xiêu lòng trước ân nhân của mình.

Đặng Vi trong Trường Tương Tư thay đổi hoàn toàn thành dáng vẻ ngây ngô, hiền lành nhưng vẫn si tình trước nữ chính. Thậm chí nhiều fan còn gọi anh là "vợ" của Văn Tiểu Lục nhờ sự mềm mỏng, luôn chăm sóc và cưng chiều Tiểu Lục hết mực. Ngoài ra, nhan sắc của nam diễn viên cũng trở thành điểm sáng, giúp anh củng cố thêm địa vị tiểu sinh mới nổi của mình. Đồng thời, Đặng Vi cũng được nhận xét là mỹ nam cổ trang thế hệ mới dù cho chỉ mới có 2 tạo hình cổ trang nổi bật.

Ngoài ra, khán giả còn bày tỏ sự thoải mái của mình khi "đẩy thuyền" Thập Thất - Tiểu Yêu, do trong nguyên tác anh chính là nam chính sẽ có cái kêt đẹp với nàng. Hiện tại chủ đề về cặp đôi này cũng đang thống trị, đứng đầu trong số các cặp đôi bước ra từ Trường Tương Tư.

Trường tương tư có nội dung xoay quanh câu chuyện giữa Tiểu Yêu và ba người đàn ông tài hoa. Theo nguyên tác, Tiểu Yêu sống dưới thân phận của Văn Tiểu Lục, một nam nhi làm nghề thầy thuốc. Cuộc đời của Tiểu Yêu gắn liền với nhiều trắc trở, sống nay đây mai đó nhưng sau này lại trở thành Vương cơ của Cao Tân.

Ba nhân vật nam chủ chốt là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) và Chuyên Húc (Trương Vãn Ý) đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu. Đồ Sơn Cảnh là người Tiểu Yêu đem lòng yêu. Tương Liễu là người yêu Tiểu Yêu đơn phương. Thương Huyền là biểu ca đem lòng yêu Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại.