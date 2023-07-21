“Đả nữ” Dương Tử Quỳnh khiến khán giả bất ngờ khi vào vai diễn bà đồng trong tác phẩm mới

Mới đây, Dương Tử Quỳnh được chọn vào vai Joyce Reynolds - nhà ngoại cảm tìm cách che giấu bí mật khỏi thám tử Hercule Poirot, trong "Án mạng ở Venice".

Hôm 19/7, nhà phát hành tung trailer Án mạng ở Venice (A Hauntuing in Venice), chuyển thể từ tiểu thuyết của "nữ hoàng truyện trinh thám" Agatha Christie. Trong video, Dương Tử Quỳnh thủ vai Joyce Reynolds, nhà ngoại cảm có hành tung bí ẩn. Dương Tử Quỳnh thủ vai Joyce Reynolds, nhà ngoại cảm có hành tung bí ẩn trong bộ phim Án mạng ở Venice Thám tử Poirot (Kenneth Branagh đóng) và Ariadne Oliver (Tina Fey) tới buổi gọi hồn cho nhà quý tộc Rowena Drake (Kelly Reilly) - do Reynolds tổ chức - để lên kế hoạch vạch trần chiêu trò của cô. Tại đây, một khách bị sát hại, Poirot cấm mọi người rời khỏi hiện trường, nhằm xác định kẻ giết người. Cuối trailer, thám tử trò chuyện với một cô bé nép sau cánh cửa, bỗng biến mất không dấu vết khi Poirot quay mặt đi.

Tạo hình của Dương Tử Quỳnh trong phim Trailer có đoạn nhân vật của Dương Tử Quỳnh nói với Poirot: 'Thám tử, ông đến đây để lật tẩy tôi. Nhưng tôi có thể nói chuyện với người chết'. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hallowe'en Party (1969), xoay quanh một buổi họp mặt được tổ chức tại làng Woodleigh Common (Anh). Trong bữa tiệc, cô gái trẻ tên Joyce Reynolds khoe là nhân chứng của một vụ giết người, nhưng không được mọi người chú ý. Tối đó, Reynolds được phát hiện chết đuối trong bồn tắm chất đầy những quả táo. Hercule Poirot tình cờ xuất hiện trong bữa tiệc và tiến hành điều tra vụ án.

Dương Tử Quỳnh được xem là một trong những “tượng đài” và tấm gương nghị lực mà nhiều thế hệ đàn em Được biết, với gần 40 năm diễn xuất trên màn ảnh, Dương Tử Quỳnh được xem là một trong những “tượng đài” và tấm gương nghị lực mà nhiều thế hệ đàn em quý trọng. Bản thân cô đã tự tạo nên chỗ đứng và cuộc cách mạng cho bản thân, trở thành nữ diễn viên châu Á hiếm hoi thành danh và “bảo chứng” cho nhiều bom tấn tại Hollywood. Cô là nữ diễn viên châu Á hiếm hoi thành danh và “bảo chứng” cho nhiều bom tấn tại Hollywood Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình Malaysia gốc Hoa. Chính vì vậy, cô thông thạo tận 3 thứ tiếng là tiếng Anh, Malaysia và Quan thoại. Khi còn bé, Dương Tử Quỳnh đã được sớm rèn luyện thân thể nhờ học bơi và ba-lê. Năm 21 tuổi, cô được mẹ đăng ký cho thi Hoa hậu Malaysia và giành luôn giải cao nhất. Đây chính là cơ hội đầu tiên mở ra nhiều “cánh cửa” mới cho Dương Tử Quỳnh trong làng giải trí. Một năm sau, cô có dịp quay chung quảng cáo với ngôi sao Thành Long, đồng thời đến Hong Kong để phát triển sự nghiệp diễn xuất.

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