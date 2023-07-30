Liệu 'Khói lửa nhân gian của tôi' có ảnh hưởng đến sự nghiệp của Dương Dương?

Về nội dung, phim "Khói lửa nhân gian của tôi" có cách xây dựng tình tiết không tệ. Phim có cái kết viên mãn dành cho nhân vật Tống Diệm và Hứa Thấm. Tuy nhiên nếu nhìn lại hành trình của bộ phim, quả thực quá nhiều bất cập, từ diễn xuất cho tới cách triển khai tình tiết kịch bản, khiến cho hai diễn viên chính là Dương Dương và Vương Sơ Nhiên bị "ném đá" rất nhiều.

Bộ phim truyền hình Trung Quốc “Khói lửa nhân gian của tôi" đã hoàn thành phát sóng 40 tập trên nền tảng trực tuyến vào tối 27/7. Trong suốt quá trình lên sóng, tác phẩm do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính vướng nhiều tranh cãi về nội dung và diễn xuất.

Đặc biệt là nhân vật Tống Diệm của Dương Dương, hàng loạt các từ khóa như "đơ cứng", "một màu" "tệ hại", được khán giả gán cho nam tài tử.

Dương Dương bị cho rằng chỉ chăm khoe mẽ vẻ đẹp trai của mình, nhưng lại không truyền tải đủ xúc cảm và thần thái của nhân vật. Trước những chỉ trích này, Dương Dương đã lên tiếng. Khi phim kết thúc, anh tiếp tục có một chia sẻ khác: "Tạm biệt nhé, Tống Diệm. Tạm biệt nhé, ánh chiều tà ở trạm Thập Lý Đài. Cảm ơn sự bao dung và sát cánh, những bình luận và góp ý của mọi người trong mùa hè này. Hẹn gặp mọi người lần sau nhé".

Lời này của nam tài tử được chia sẻ sau khi anh gặp tranh cãi về phát ngôn kể trên. Tuy nhiên, khán giả cho rằng phát ngôn này vẫn chưa thể làm hài lòng khán giả. Họ muốn Dương Dương chứng minh bằng sự nỗ lực và thay đổi ở các phim tiếp theo.

Nội dung phim "Khói lửa nhân gian của tôi" xoay quanh nhân vật Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), cô gái mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Là trẻ được nhận nuôi nên Hứa Thấm có cá tính hơi rụt rè, ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ.

Khi trưởng thành, cô gặp chàng trai Tống Diệm. Anh là một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết và có lý tưởng sống mãnh liệt. Nhờ sự xuất hiện của Tống Diệm, cuộc sống của Hứa Thấm trở nên ý nghĩa. Cô trở nên tự tin và biết trân trọng cuộc sống hơn.

Tuy nhiên, những biến cố buộc họ phải rời xa nhau. Gặp lại nhau sau 10 năm, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ có năng lực. Trong khi đó, Tống Diệm trở thành lính cứu hỏa kiên cường, quả cảm. Trong khi Hứa Thấm vẫn hướng về Tống Diệm thì anh lại lảng tránh, lạnh lùng bởi trước đây, cô từ bỏ anh. Có điều, cùng làm việc với nhau, cả hai nhiều lần đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử khiến tình yêu của họ lại nảy nở.