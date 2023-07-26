Đóng phim gây tranh cãi, nhan sắc Dương Dương vẫn được CĐM bênh vực vì điều này

Sao quốc tế 26/07/2023 19:19

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được đánh giá là sai lầm lớn và nghiêm trọng nhất trong suốt hơn 15 năm diễn xuất của Dương Dương.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính có quá nhiều yếu tố sai trái, gây tranh cãi và bị tẩy chay bởi khán giả, báo đài lẫn các đơn vị, tổ chức ngành nghề về cứu hỏa lẫn y tế.

Riêng Dương Dương lần đầu đón nhận làn sóng phản đối, chỉ trích diện rộng thế này vì thất bại về diễn xuất trong vai lính cứu hỏa Tống Diệm.

Mới đây, nam đỉnh lưu tiếp tục bị "soi" dùng "đồ giả" trong phim. Cụ thể, khán giả đã phát hiện Dương Dương sử dụng công cụ "hỗ trợ nhan sắc" để thể hiện hình tượng lính cứu hỏa. Nam diễn viên điển trai đã dùng miếng độn cơ bắp, bị phát hiện ở phần vai và lưng để trông vạm vỡ hơn. Nhiều hình ảnh so sánh cho thấy phần vai của Dương Dương có phần đầy đặn, cộm lên trong khi ngoài đời, anh nổi tiếng thuộc dạng thân hình mảnh khảnh, không quá "đô con".

Đóng phim gây tranh cãi, nhan sắc Dương Dương vẫn được CĐM bênh vực vì điều này - Ảnh 1Đóng phim gây tranh cãi, nhan sắc Dương Dương vẫn được CĐM bênh vực vì điều này - Ảnh 2

Ngoài ra, Dương Dương không chỉ dùng thủ thuật này ở Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi mà còn dùng trong một số dự án trước đó, đơn cử là Đặc Chiến Vinh Diệu do phải vào vai bộ binh.

 

Chi tiết nhan sắc "giả" này của Dương Dương trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi tạo nên làn sóng tranh cãi trái chiều. Bất ngờ là bên cạnh những phản ứng thất vọng thì có không ít bình luận bênh vực nam diễn viên, một điều khá hiếm hoi ngay lúc này. Nhiều ý kiến cho rằng đây là việc soi mói quá mức, và việc Dương Dương dùng miếng độn cơ không phải điều mới mẻ gì trên màn ảnh. 

Đóng phim gây tranh cãi, nhan sắc Dương Dương vẫn được CĐM bênh vực vì điều này - Ảnh 3Đóng phim gây tranh cãi, nhan sắc Dương Dương vẫn được CĐM bênh vực vì điều này - Ảnh 4Đóng phim gây tranh cãi, nhan sắc Dương Dương vẫn được CĐM bênh vực vì điều này - Ảnh 5

Nội dung phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' xoay quanh nhân vật Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), cô gái mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Là trẻ được nhận nuôi nên Hứa Thấm có cá tính hơi rụt rè, ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ.

Khi trưởng thành, cô gặp chàng trai Tống Diệm. Anh là một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết và có lý tưởng sống mãnh liệt. Nhờ sự xuất hiện của Tống Diệm, cuộc sống của Hứa Thấm trở nên ý nghĩa. Cô trở nên tự tin và biết trân trọng cuộc sống hơn. Tuy nhiên, những biến cố buộc họ phải rời xa nhau. Gặp lại nhau sau 10 năm, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ có năng lực. Trong khi đó, Tống Diệm trở thành lính cứu hỏa kiên cường, quả cảm. Trong khi Hứa Thấm vẫn hướng về Tống Diệm thì anh lại lảng tránh, lạnh lùng bởi trước đây, cô từ bỏ anh. Có điều, cùng làm việc với nhau, cả hai nhiều lần đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử khiến tình yêu của họ lại nảy nở.

Vì sao phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' của Dương Dương gây tranh cãi khắp cõi mạng?

Vì sao phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' của Dương Dương gây tranh cãi khắp cõi mạng?

Sau khi phát sóng toàn bộ 40 tập trên truyền hình và nền tảng trực tuyến, bộ phim Trung Quốc “Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương, Vương Sở Nhiên đóng chính đã bắt đầu được khán giả chấm điểm trên nền tảng Douban.

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