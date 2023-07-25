Cụ thể, trong ngày đầu 23/7, phim chỉ nhận được điểm số 4,1/10, với hơn 100.000 lượt đánh giá. Trong đó, hơn 50% khán giả chỉ cho bộ phim 1 sao. Đến ngày thứ hai, điểm số “Khói lửa nhân gian của tôi" tụt xuống còn 3,8/10, với hơn 192.000 lượt đánh giá.

Mới đây, “Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương , Vương Sở Nhiên đóng chính đã bắt đầu được khán giả chấm điểm trên nền tảng Douban.

Không chỉ có tình yêu đôi lứa, “Khói lửa nhân gian của tôi" còn đề cao nghề nghiệp của hai nhân vật chính. Tống Diệm là lính cứu hoả, trong khi Hứa Thấm là một bác sĩ. Tuy nhiên, bộ phim đang vướng phải nhiều chỉ trích từ truyền thông và khán giả vì những sai sót trong việc xây dựng kịch bản, đặc biệt là những tình tiết liên quan đến nghề lính cứu hoả và bác sĩ.

CCTV nhận định, “Khói lửa nhân gian của tôi" là tác phẩm “có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong nhiều lỗ hổng”. Theo CCTV, kể từ khi phát sóng đến nay, phim truyền hình “Khói lửa nhân gian của tôi" thường xuyên lên hot search (xu hướng tìm kiếm của mạng xã hội Weibo) và gây nên nhiều cuộc tranh cãi.

Diễn viên, nhân vật, cốt truyện, đạo diễn, tác giả nguyên tác và nhà sản xuất chính lần lượt lên tiếng, nhưng các chủ đề hot vẫn tiếp tục xuất hiện và được khán giả bàn tán sôi nổi.

Họ đã giải thích hai tiếng “trách nhiệm” bằng tình yêu lớn lao, viết nên sự trung thành và cống hiến bằng những thứ nhỏ bé. Họ là những người đi ngược dòng, khiến người khác cảm động nhất trong thành phố, là hậu thuẫn vững chắc cho ánh đèn của vạn nhà, là những anh hùng trong thời bình. Tuy nhiên đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó, nội dung bên trong lại chứa đầy lỗ hổng”, CCTV bình luận.

CCTV cho rằng, đây vốn dĩ là một câu chuyện về sự cứu rỗi lẫn nhau của nam nữ chính, nhưng đã đi chệch hướng thành "người theo chủ nghĩa ích kỷ" và "đầu chỉ toàn tình yêu".

Trong thời đại nêu cao sự tỉnh táo và độc lập này, khán giả bày tỏ sự nghi ngờ về khái niệm "Tình yêu là trên hết" đơn điệu và lỗi thời trong bộ phim. Mạch phim dù đơn giản nhưng lại khiến khán giả thấy phản cảm.

Nội dung phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' xoay quanh nhân vật Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), cô gái mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Là trẻ được nhận nuôi nên Hứa Thấm có cá tính hơi rụt rè, ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ.

Khi trưởng thành, cô gặp chàng trai Tống Diệm. Anh là một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết và có lý tưởng sống mãnh liệt. Nhờ sự xuất hiện của Tống Diệm, cuộc sống của Hứa Thấm trở nên ý nghĩa. Cô trở nên tự tin và biết trân trọng cuộc sống hơn. Tuy nhiên, những biến cố buộc họ phải rời xa nhau. Gặp lại nhau sau 10 năm, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ có năng lực. Trong khi đó, Tống Diệm trở thành lính cứu hỏa kiên cường, quả cảm. Trong khi Hứa Thấm vẫn hướng về Tống Diệm thì anh lại lảng tránh, lạnh lùng bởi trước đây, cô từ bỏ anh. Có điều, cùng làm việc với nhau, cả hai nhiều lần đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử khiến tình yêu của họ lại nảy nở.