Phía Dương Dương và Vương Sở Nhiên lên tiếng trước nghi vấn chơi đùa với bình chữa cháy trong phim ngôn tình

Cụ thể, nghề nghiệp của Tống Diệm là lính cứu hỏa, sau khi quay lại với mối tình thời học sinh, anh dành thời gian bù đắp cho Hứa Thấm. Phân đoạn cả hai chơi đùa, xịt bình cứu hỏa mịt mù dưới hầm gửi xe chẳng những không tạo được hiệu ứng đẹp mà khiến cộng đồng mạng gay gắt “ném đá” vì thiếu logic.

Những ngày vừa qua, " Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi " do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích vì diễn xuất và những tình tiết khiên cưỡng trong phim.

Trên các trang mạng xã hội, khán giả chỉ ra điểm sai trong khâu hướng dẫn của cặp sao khi phụt bình trong không gian kín, từ dưới lên trên, có thể hít phải bụi của bình chữa cháy trong quá trình sử dụng.

Ngày 19/7, Weibo của phòng cháy chữa cháy Triều Châu (Trung Quốc) đã sử dụng video để phổ biến kiến thức, cho rằng nam nữ chính trong phim đã sai lầm trong việc sử dụng bình chữa cháy, đồng thời nhắc nhở mọi người bình chữa cháy không phải là đồ chơi, sử dụng bình chữa cháy không đúng cách rất nguy hiểm.

Ngay sau đó, công ty chủ quản của Dương Dương và Vương Sở Nhiên - Giả Sĩ Khải đã lên tiếng làm rõ vấn đề gây tranh cãi về phân cảnh nhân vật Tống Diệm hướng dẫn Hứa Thấm dùng bình cứu hoả. Theo đó, phân cảnh đó là Tống Diệm hướng dẫn Hứa Thấm dùng bình cứu hoả mini. Đồng thời, quá trình dựng phim có sự giám sát của 4-5 nhân viên PCCC.

Bên cạnh đó, đại diện công ty khẳng định phân cảnh này là hướng dẫn, không phải chơi đùa nhưng mấy ngày nay lại bị mang ra xuyên tạc thành dùng bình chữa cháy đề đùa nghịch. Do đó, Phòng cháy chữa cháy Triều Châu đã hiểu lầm và đăng video cảnh báo rằng bình này không phải để chơi, sau đó đã gỡ video có hình ảnh của phim. Đây là bình chữa cháy mini dân dụng, Tống Diệm tự bỏ tiền ra mua, không phải lấy thiết bị công cộng ra để dùng như một số nơi xuyên tạc.

Hiện tại, dù vướng nhiều tranh luận về diễn xuất, bộ phim vẫn đứng top đầu về độ thảo luận trên Vlinkage, Datawin. Chỉ số truyền thông của nhân vật Tống Diệm của Dương Dương, Hứa Thấm của Vương Sở Nhiên vẫn nằm trong top 10.

Khói lửa nhân gian của tôi là câu chuyện của Hứa Thấm, cô gái mồ côi từ nhỏ sống, được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Lớn lên cô gắn bó tình cảm với Tống Diệm, chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Họ trải qua nhiều biến cố và buộc phải rời xa nhau. 10 năm gặp lại, cả hai đều có cuộc sống riêng nhưng không thể quên người cũ, Hứa Thấm trở thành bác sĩ, trong khi Tống Diệm trở thành lính cứu hỏa. Định mệnh khiến họ một lần nữa gặp lại, cùng đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử và yêu lại từ đầu.